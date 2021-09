Ex-VVD’er Arend Jan Boekestijn werkt nu voor Volt

Oud-VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn is terug in een politieke functie in Den Haag. Hij werkt als adviseur voor de Tweede Kamerfractie van Volt. Dat bevestigen zowel Boekestijn als de woordvoerder van de pan-Europese partij. Tussen 2006 en 2009 was Boekestijn (61) Kamerlid voor de VVD.

Boekestijn wil „jonge ambitieuze mensen helpen”, zegt hij over zijn terugkeer op het Haagse politieke toneel. De VVD vindt hij „te mager over Europa”. Volt kreeg bij de laatste verkiezingen drie zetels met een zeer pro-Europees verhaal.

Boekestijn gold destijds als een kleurrijke, openhartige parlementariër die vaak in de problemen kwam door zijn loslippigheid. Een ‘Boekestijntje’ doen, is sindsdien een gevleugeld begrip in Haagse kringen. Tegenwoordig is hij vooral bekend als een uitgesproken stem in het Nederlandse Europadebat en als host van het BNR-radioprogramma Boekestijn en De Wijk, samen met de diplomatieke expert Rob de Wijk.

In opspraak als Kamerlid

In 2008 kwam Boekestijn in opspraak door uitspraken over partijgenoot Mark Rutte, op dat moment fractievoorzitter. „Hij heeft geen ideeën. Dat is schokkend hoor”, zei hij na afloop van tv-programma De Wereld Draait Door over Rutte tegen historicus Maarten van Rossem, niet wetende dat de camera’s nog liepen. Boekestijn bood meteen zijn excuses aan en die werden ook geaccepteerd door Rutte. In 2009 besloot Boekestijn alsnog de politiek te verlaten, nadat hij voor de nieuwscamera’s uit de school had geklapt over een vertrouwelijk gesprek tussen Kamerleden en koningin Beatrix. Volgens het toenmalige staatshoofd zou de Tweede Kamer zich te veel laten meeslepen door hypes en spoeddebatten.

Boekestijn meldde in februari al dat hij bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart op Volt zou gaan stemmen. Op Twitter zei hij dat „grensoverschrijdende problemen alleen met grensoverschrijdend bestuur” kunnen worden opgelost. Volgens Boekestijn denkt een partij als Volt „serieus na over deze problemen”, terwijl partijen als VVD en CDA de eurosceptische kiezer „vrezen” en zich „hullen in stilzwijgen”. Ook de betrokkenheid van de grootste regeringspartij bij de Toeslagenaffaire speelt een rol bij de overstap naar Volt. In een column voor Radio 1 begin dit jaar pleitte hij al voor het aftreden van het kabinet. Een dag later bood Rutte het ontslag van zijn derde kabinet aan.