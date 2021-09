EU zet zich schrap voor stijgende energieprijzen: ‘We moeten heel goed oppassen’

Dat de energietransitie voor sociale onrust kan gaan zorgen, vrezen Europese politici al jaren. Maar de dreiging wordt opeens een stuk sneller dan verwacht realiteit. Nu de scherp stijgende energieprijzen in verschillende EU-landen tot spanningen leiden, groeit de angst voor verzet tegen de ambitieuze Europese klimaatplannen.

Overal in Europa stijgen de energieprijzen – terwijl de zomerse vraagdip normaal gezien nog niet voorbij zou zijn. Het is deels een gevolg van een economie die sneller aantrekt dan verwacht. Maar de gasvoorraden zijn na een lange winter ook nog altijd niet aangevuld, doordat de aanvoer vanuit Rusland hapert. Rusland zegt het gas voor eigen gebruik nodig te hebben, maar EU-landen verdenken Moskou ervan zo druk uit te oefenen om de omstreden nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 snel in gebruik te nemen. Bij de bouw daarvan zijn verschillende EU-landen, waaronder Duitsland, betrokken.

Overschakelen op de achtervang van kolen- en kerncentrales wordt lastiger, nu die op steeds meer plekken in Europa gesloten zijn. Afhankelijkheid van gas is daarmee gegroeid. Daarbij komt dat de prijs die bedrijven binnen het Europese emissiehandelssysteem ETS moeten betalen voor het uitstoten van CO 2 , in een jaar verdubbelde tot 60 euro per ton. Dat jaagt hen op kosten, en die worden doorberekend aan de consument.

De prijsstijgingen komen op een gevoelig moment, net na de presentatie van ambitieuze klimaatplannen waarin beprijzing van CO 2 een cruciale rol speelt. In Straatsburg, waar het Europees Parlement de plannen voor het eerst besprak, was het deze week het gesprek van de dag. Nog voor de nieuwe voorstellen zijn doorgevoerd, doemt het schrikbeeld van sociale onrust en ‘gele hesjes’ al op.

„Burgers beginnen vragen te stellen”, zei de Poolse Europarlementariër van de regerende PiS-partij Anna Zalewska in een debat. „Allereerst hebben ze vragen over de prijsstijgingen, want zij zijn het die opdraaien voor de kosten van de ambities van de EU.”

Energie-armoede

Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) weersprak ferm dat het ETS de prijzen opdrijft. „Slechts een vijfde van de prijsstijgingen kan aan de oplopende CO 2 -prijs worden toegeschreven”, benadrukte hij. De huidige situatie toont volgens Timmermans juist het belang van snel omschakelen naar hernieuwbare energie. „De ironie is dat als we vijf jaar eerder een Green Deal hadden gehad, we niet in deze positie hadden gezeten, want dan waren we nu al veel minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en aardgas”, zei hij.

Het neemt vooralsnog niets weg van de onrust in EU-landen. Griekenland en Spanje reageerden de afgelopen dagen al met plannen die de kosten voor burgers moeten dempen. Tijdens overleg van de Europese ministers van Financiën drukte de Spaanse minister Nadia Calviño collega’s dit weekeinde op het hart de sociale kosten van de klimaattransitie niet te vergeten. „We moeten bij het veranderen van onze regels en wetten heel goed oppassen dat we situaties zoals nu met de prijsstijgingen voorkomen.”

Lees ook dit artikel: Geen verbrandingsmotor meer in auto’s, einde aan luxepositie voor luchtvaart; dit zijn de klimaatplannen van de EU

Desgevraagd toonde Timmermans zich woensdag sceptisch over de meest vergaande noodmaatregelen van de Spaanse regering, die fors wil ingrijpen in de energiemarkt. „Dat kun je niet zomaar doen. De vrije energiemarkt is de basis waarop we onze energieprijzen baseren.”

Het illustreert de ongemakkelijke positie waarin politici zitten. De prijsstijgingen zijn een gevolg van een markt die zich piepend en krakend aanpast – in de gewenste richting, maar met een pijnlijke last voor zwakke schouders. Over hoe dat effect het best kan worden gedempt, bestaat vooralsnog geen overeenstemming.

In Brussel zeggen beleidsmakers scherp te letten op het risico op ‘energie-armoede’: huishoudens die de kosten voor het verwarmen van hun huis nauwelijks kunnen ophoesten. In juli presenteerde Timmermans een speciaal Sociaal Klimaatfonds, gevuld met inkomsten uit de verkoop van uitstootrechten, dat burgers moet compenseren. Maar de scepsis hierover onder lidstaten die een nieuw Europees herverdelingssysteem vrezen, is nog lang niet weggenomen.

In Polen wordt 70 procent van de energie nog altijd opgewekt met kolen. En dat wordt steeds duurder. De energiekosten voor burgers stegen de afgelopen jaren al harder dan elders in Europa. Nu dreigen energiebedrijven deze nog eens met maximaal 40 procent te verhogen. Volgens premier Mateusz Morawiecki is dit de schuld van Brussel, dat CO 2 -emissierechten belast. „De kosten van het klimaatbeleid van de Europese Unie komen op de rekening van de klanten”, zei hij vorige week op de radio.Dat is maar een deel van het verhaal. Poolse kolenmijnen draaien op subsidie. De prijs van kolen zelf wordt mede opgedreven door de gasprijs en de wereldwijde vraag naar energie. En in plaats van in te zetten op duurzame energie, investeert de Poolse regering juist in infrastructuur om meer vloeibaar gas te importeren uit de Verenigde Staten en Noorwegen. Morawiecki beloofde al in 2018 om burgers te compenseren voor hun hogere energiekosten. Die belofte is niet nagekomen, concludeerde de Poolse Rekenkamer in juni.

In Italië waarschuwde maandag de minister voor Ecologische Transitie, Roberto Cingolani, dat de elektriciteitsrekening volgend kwartaal kan stijgen met wel 40 procent. De ecologische transitie is broodnodig, maar mag niet ten koste gaan van kwetsbare groepen, zei hij. Daarom besloot Rome in juli al om 1,2 miljard euro aan overheidstoeslagen niet te innen van energieleveranciers, die deze kosten normaal doorrekenen aan consumenten. Hierdoor bleef de prijsstijging voor een doorsnee gezin enigszins beperkt. Cingolani waarschuwde dat de overheid niet elk kwartaal zo’n maatregel kan treffen. Hij sluit een structurele ingreep, bijvoorbeeld op fiscaal vlak, niet uit. Welke vorm die zal krijgen, is nog niet duidelijk. Maar de Italiaanse consumentenbond reageerde snel. Als de overheid straks het verlies aan overheidstoeslagen via de belastingen wil compenseren, daalt de koopkracht van de Italianen en stijgen de kosten van bedrijven.

In Spanje baren de stijgende energieprijzen politici inmiddels zo veel zorgen dat de regering van premier Sanchez een ‘schokplan’ heeft opgesteld om de gevolgen voor burgers te verzachten – en de politieke schade voor Madrid te beperken. Dinsdag gaf de ministerraad goedkeuring aan het zogeheten ‘plan el choque’, dat ervoor moet zorgen dat consumenten de basisvoorziening in ieder geval kunnen blijven betalen. Om een beeld te krijgen: een megawattuur stroom kostte maandag in Spanje 154,11 euro. Een jaar geleden was dat 46 euro. Het plan bestaat onder meer uit een tijdelijke verlaging van de belasting op de elektriciteitsrekening. Ook komt er een limiet op wat consumenten moeten betalen voor gas en elektriciteit. De regering wil de plannen financieren door onder meer ‘overtollige’ winsten bij energiebedrijven weg te halen. Bij energiebedrijven is tegen de plannen dan ook grote weerstand ontstaan: ze dreigen naar de rechter te stappen en centrales te sluiten. „Deze maatregelen zijn oneerlijk. Wij kunnen ook niets doen aan de prijsstijgingen”, zei de lobbyclub van Spaanse elektriciteitsbedrijven, Aelec. De energiebedrijven vinden dat de plannen de stabiliteit van de sector in gevaar brengen.