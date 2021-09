Drie Nederlanders op Time-lijst invloedrijkste personen

Time Magazine heeft dit jaar drie Nederlanders op de lijst van honderd meest invloedrijke personen gezet. Het Amerikaanse tijdschrift roemt Klimaatcommissaris van de Europese Unie Frans Timmermans, KNMI-onderzoeker Geert Jan van Oldenborgh en Roger Cox, de advocaat die begin dit jaar een rechtszaak tegen Shell won samen met Milieudefensie, voor hun werk tegen klimaatverandering. Time stelt de lijst elk jaar opnieuw samen.

Frans Timmermans is volgens Time invloedrijk omdat hij in zijn rol als Europese klimaatcommissaris „begrijpt welk risico we lopen” als het gaat om klimaatverandering. In het bijzonder noemt het tijdschrift zijn Fit for 55-programma, waarmee de uitstoot van de Europese Unie voor 2030 met 55 procent verlaagd moet worden. In een reactie, schrijft persbureau ANP, bedankt Timmermans de redactie van Time „voor de erkenning van Europa’s leidende rol in de strijd tegen de klimaatcrisis”.

Advocaat Roger Cox won dit voorjaar een rechtszaak tegen oliemaatschappij Shell, waarmee hij afdwong dat het bedrijf zijn uitstoot met 45 procent moet verminderen voor 2030. De winst betekende betekende de eerste keer dat een bedrijf juridisch aansprakelijk werd gehouden voor te hoge uitstoot volgens de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Eerder was Cox ook al advocaat in de Urgenda-zaak van 2015, waarmee werd afgedwongen dat de Nederlandse staat de staat de uitstoot van broeikasgas met 25 procent moest verminderen voor 2020.

Pioniers en vernieuwers

Onderzoeker van het KNMI Geert Jan van Oldenborgh staat samen met zijn Duitse collega Friederike Otto op de Time-lijst voor hun zogeheten World Weather Attribution-project. Dat is een internationale samenwerking tussen wetenschappers die direct na extreem weer, zoals stormen, zware regenval, droogte en extreem koude periodes, analyseren wat daarop de invloed van klimaatverandering is geweest. Hun snelle onderzoek zorgt ervoor dat mensen die lezen over deze weersomstandigheden meteen „het belangrijkste stukje informatie kennen: dat het allemaal door ons komt”.

Frans Timmermans en Roger Cox worden door Time geschaard onder de categorie pioniers, Geert Jan van Oldenborgh onder vernieuwers. Op de lijst staan invloedrijke mensen uit allerlei verschillende gebieden. Zo wordt de lijst aangevoerd door de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle, voor onder meer hun stichting de Archewell Foundation.