Buena Vista Social Club: een Cubaans muzieksprookje

Vergeten waren ze. Hun muziekcarrières liepen ten einde of waren misschien nooit helemaal goed van de grond gekomen. Maar op 26 maart 1996 meldt een selectie Cubaanse artiesten op leeftijd, met namen als Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, pianist Rubén González en Omara Portuondo, zich bij de Egrem/Areito studio in Havana, Cuba. Op de planning: opnames. De uitnodiging van de Amerikaanse producer Ry Cooder en de Cubaanse bandleider Juan de Marcos González was even verrassend als onvermoed.

Zanger Ibrahim Ferrer (1927, Santiago) aarzelt aanvankelijk. Gedesillusioneerd verliet hij in 1991 de showbusiness, nooit werd hij als zanger voor vol aangezien. Als gevolg van de economische boycot van de Amerikanen was het leven in Cuba zwaar. Ferrer vulde zijn dagen met het verkopen van loterijkaartjes en het poetsen van schoenen. Waarom zou hij zijn hoofd opnieuw verliezen aan muziek?

Platenbaas Nick Gold van het kleine Britse wereldmuzieklabel World Circuit heeft in Cuba twee albums voor ogen. Allereerst een tribute aan de grote Havana-orkesten uit de jaren veertig en vijftig met de Afro-Cuban All Stars, een meerdere generaties verbindend orkest. Daarnaast wil hij Cubanen aan Malinese musici koppelen voor een tweede project. Maar als de West-Afrikanen Cuba toch niet kunnen bereiken, omdat de visumaanvraag misloopt, stelt producer Ry Cooder dat plan bij. Ze moesten maar gewoon iets proberen met Cubaanse muzikanten en son-traditionals uit het Cubaanse songbook.

Vergeten tracks

Buena Vista Social Club bestaat deze week 25 jaar. Voor een speciale heruitgave (2LP/CD) zijn de opnames digitaal opgepoetst en aangevuld met een aantal ‘vergeten’ tracks zoals het duet ‘Vicenta’ van Eliades Ochoa met Compay Segundo en een fraai boekwerkje vol duiding. Het album van de Buena Vista Social Club was in 1997 een internationale bestseller met acht miljoen verkochte albums.

Heeft de muziek de tijd doorstaan? Zeker. Ook op de digitale kanalen blijft dit een knaller met eeuwigheidswaarde. Tophit ‘Chan Chan’ is op Spotify ruim 130 miljoen keer gedraaid. En eerlijk, de weemoedige klanken voeren je direct terug naar je eigen sepia-kleurige herinneringen.

Even terug naar de studio, via de wat magere registratie van cineast Wim Wenders uit 1999. Bij de opnames van de Buena Vista Social Club (de naam verwijst naar een Havaanse nachtclub van weleer) zien de musici elkaar terug in een ongedwongen, familiaire sfeer. Oud en jong vliegt elkaar in de armen. De opnames zijn met zijn allen tegelijk in één ruimte. Improvisatie. Sigaren. In één, twee takes met analoge apparatuur spreekt de muziek: vol liefde, vol onderdrukte pijn van zware jaren, vol armoede.

Als Ibrahim Ferrer ‘Dos Gardenias’ opneemt met zangeres Omara Portuondo gaan ze volkomen in elkaar op – het ene hart praat met het andere. Zijn stem is zacht en heeft door de jaren heen aan kracht ingeboet. Maar de bolero is zijn domein. Als er een traan rolt uit het oog van de zangeres, droogt Ferrer die voorzichtig met zijn zakdoek. In een andere scène beweegt het duo sensueel heupwiegend over het podium in Amsterdam. Gieren is het om de dubbele boodschap in ‘El Cuarto De Tula’ – repetitieve percussie, helder trompetje – over een brand in de kamer van de lokale schoonheid Tula. Die moet de brandweer dan dringend komen ‘blussen’.

Zalvende klanken

Handen op wie het album met dat vergeelde Havaanse straatbeeld op de hoes niet in het cd-rekje had staan? De zomer van ’96 zinderde op de loom swingende Cubaanse son – met z’n tres-gitaar, bongo en Cubaanse claves – en de weemoedige boleros. Geen etentje, café of strandtent zonder de zalvende klanken van de tophit, het door Compay Segundo’s geschreven ‘Chan Chan’ of ‘Candela’ met een glansrol voor Ibrahim Ferrer.

De ouderwetse romantiek raakte een snaar – Nederland ging platina-plat voor de Cubaanse tunes. Even begrijpelijk als ongelofelijk, want weinig vernieuwend natuurlijk, maar de hartstochtelijke klanken van de uit de anonimiteit geviste bejaarde zangers – Ry Cooders slide-gitaar is op de achtergrond een aanjager – deed ‘authentiek’ aan. De melancholie met een verhaal zette de deur bovendien wijd open voor niet-westerse muziek in het algemeen.

Compay Segundo (linksvoor) met Ry Cooder en de Buena Vista Social Club, in Carré in Amsterdam, 1998. Foto Paul Bergen / Redferns

De stramme Buena Vista’s werden vedettes in een modern muzieksprookje. Na het winnen van een Grammy-award snelde de revivaltrein voort. Soloplaten van alle leden volgden, ook weer hoog landend in de albumcharts van de latinmuziek, en er kwamen grote wereldtournees die ook vaak langs Nederland (vooral het North Sea Jazz Festival) liepen.

Koningin

Hun succes kwam recht uit de hemel vallen, blikte de op handen gedragen koningin Omara Portuondo in 2008 terug in NRC. „Eerlijk gezegd dacht ik dat mijn carrière voorbij was. Dit was een ander soort succes dan ik kende. Het was wereldwijde erkenning voor onze cultuur.” Ze is nu 90 jaar en van het oude clubje, op (de toen veel jongere) gitarist en zanger Eliades Ochoa na, het enige nog levende Buena Vista-lid.

Ook de in 2005 overleden zanger Ibrahim Ferrer noemde het succes in NRC „een godswonder”. Met zijn solo-album was hij, o ironie, ‘Best new artist’ bij de Latin Grammy Awards 2000. In 2005 zei hij in NRC dat het het beste moment van zijn leven was toen bandleider Juan de Marcos naar zijn huis kwam om hem over te halen. „Het leven had nog iets voor mij in petto. Pas toen ik een jaar of zeventig was, kreeg ik mijn kans. En nu mag ik overal ter wereld zingen.”

De Buena Vista Social Club 25th Anniversary verschijnt vrijdag 17 sept.