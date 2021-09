Britse premier Johnson herschikt kabinet en ontslaat drie ministers

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag zijn kabinet herschikt en daarbij de ministers van Onderwijs, Justitie en Huisvesting ontslagen. Dat melden Britse media, waaronder The Guardian. De herschikking, die Johnson al maanden eerder had aangekondigd, zal volgens een woordvoerder van Johnson leiden tot „een sterk en eensgezind team” dat het Verenigd Koninkrijk uit de coronacrisis moet loodsen.

Ministers Priti Patel (Binnenlandse Zaken) en Dominic Raab (Buitenlandse Zaken), die beiden eerder dit jaar onder vuur lagen, blijven in het kabinet. Patel mag op haar post blijven en Raab wordt aangesteld als Justitieminister. Patel kreeg kritiek vanwege haar strenge immigratiebeleid, Raab vanwege zijn handelen rond de evacuatie van Afghanen en Britten uit Afghanistan. Hij wordt opgevolgd door Liz Truss, momenteel minister van Vrouwenzaken en Gelijkheid.

Van de drie ontslagen ministers werden twee de afgelopen maanden hevig bekritiseerd. Onderwijsminister Gavin Williamson lag onder vuur vanwege het langdurig sluiten van scholen tijdens de coronacrisis. De tweede bewindsman die zijn functie moet neerleggen, is de minister van Huisvesting Robert Jenrick. Hij kwam deze zomer in het nieuws omdat hij in zijn functie een partijdonor van de Conservatieve Partij zou hebben bevoordeeld. Hij wordt opgevolgd door Michael Gove, een bekende in de Britse politiek.

Ook de minister van Justitie Robert Buckland is ontslagen. Gespeculeerd wordt dat hij het veld moest ruimen om plaats te maken voor Raab.