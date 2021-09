Braziliaanse Senaat blokkeert voorstel Bolsonaro om macht techbedrijven te beperken

De voorzitter van de Braziliaanse Senaat Rodrigo Pacheco zet een streep door de plannen van president Jair Bolsonaro om de invloed van socialemediabedrijven te beperken. Bolsonaro tekende vorige week een decreet waarmee hij socialemediabedrijven, zoals Facebook en Twitter, wil verbieden om berichten en accounts te kunnen verwijderen. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. Onder meer Twitter verwijderde eerder al accounts om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Volgens Pacheco voldeed het plan van Bolsonaro niet aan de wettelijke vereisten en zou het zorgen voor een „juridische onzekerheid”. Bolsonaro had goedkeuring nodig van de Senaat om de wetswijziging te kunnen doorvoeren. Eerder zei de president met de maatregel „willekeurige verwijdering” van accounts tegen te willen gaan en „de vrijheid van meningsuiting” te willen beschermen.

Terwijl Bolsonaro de invloed van techbedrijven aan banden wil leggen, probeert de rechtelijke macht de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Rechters droegen techbedrijven afgelopen jaar al meerdere keren op in te grijpen. Zo moesten onder meer YouTube, Twitter en Instagram vorige maand na een gerechtelijke uitspraak de betalingsmogelijkheden blokkeren van accounts die desinformatie verspreidden over het Braziliaanse electorale systeem. Volgend jaar vinden in het land presidentsverkiezingen plaats.

Ook filmpjes van het YouTube-kanaal van de president werden in juli verwijderd, omdat desinformatie werd gedeeld over de verspreiding van het coronavirus. Vorig jaar verwijderden ook Twitter en Facebook video’s waarin Bolsonaro onwaarheden vertelde over de pandemie. De grote techbedrijven, zoals Google, Twitter en Facebook, hadden zich al ferm uitgesproken tegen het plan van de president.