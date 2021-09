Ajax overrompelt Sporting in Champions League

Zeven maanden geleden zette Ajax zichzelf te kijk toen bekend werd dat de club was vergeten de duurste aankoop uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, Sébastien Haller, in te schrijven voor de knockoutfase van de Europa League. De Ivoriaans-Franse winteraankoop, voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United, bewees woensdagavond in Lissabon zijn sportieve waarde. De 27-jarige spits luisterde zijn debuut in de Champions League op met twee doelpunten in de eerste acht minuten van het duel tegen Sporting Portugal, beide keren na fraaie acties van de Braziliaanse uitblinker Antony. Na rust maakte Haller zelfs nog zijn derde en zijn vierde, en Ajax zat op rozen (1-5). Een beter scenario had Ajax-coach Erik ten Hag niet durven dromen voor de als lastig gekwalificeerde uitwedstrijd.

Overwinteren in de Champions League is dit seizoen de grote internationale ambitie van Ajax. In een poule met verder Borussia Dortmund en het Turkse Besiktas hadden de Amsterdammers een slechtere hand toebedeeld kunnen krijgen.

Jacht op de Europese elite

De landskampioen speelt voor het vierde achtereenvolgende seizoen in de hoogste Europese competitie, maar slaagde er de afgelopen twee edities niet in de groepsfase te overleven. Een plek bij de Europese elite, de laatste zestien, is niet alleen nodig om de steeds duurdere financiële huishouding te kunnen blijven bekostigen, maar ook om weer een stap te zetten in de richting van het grotere doel. Met nog meer inkomsten hoopt Ajax de topclubs uit Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk in het vizier te houden, ook al is dat een helse opdracht, omdat in de wereld van de UEFA veel meer geld beschikbaar is voor clubs uit grote landen dan voor clubs uit middelgrote of kleine voetballanden.

Maar Ajax houdt zich vast aan het verleden, waarin het de eliteclubs al vaker wist te verrassen, ondanks de relatief bescheiden begroting. Met de verhoging van het tot dan toe nagenoeg heilige salarisplafond nam Ajax in 2018 al een drastische stap om de oude droom nieuw leven in te blazen. Het werd bijna een sensatie, totdat de ploeg in extremis een halt werd toegeroepen door Tottenham Hotspur.

Nu acht Ajax het de hoogste tijd de negatieve lijn om te buigen. Na eliminatie door nederlagen tegen Valencia (2019) en Atalanta (2020) leverde ook de knockoutfase van de Europa League geen succes op, met roemloze aftochten tegen Getafe en AS Roma.

Maar dat kan gebeuren, zeker gezien de topspelers die Ajax kwijtraakte, zoals veel kleinere clubs met Europees succes. Bepalende spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Donny van de Beek bleken niet zomaar te vervangen, ook niet met de tientallen miljoenen euro’s die zij de club opleverden.

Maar het grote verschil met de laatste jaren is dat Ajax deze zomer ongeschonden doorkwam op de transfermarkt: geen enkele basisspeler vertrok uit de Johan Cruijff Arena, en Erik ten Hag kon de jonge Deense aanvaller Mohamed Daramy en Oranje-international Steven Berghuis aan zijn selectie toevoegen.

Woensdagavond gaf Ajax de 1.200 meegereisde fans waar voor hun geld in het Estádio José Alvalade. Voor hen was het de eerste Europese uitwedstrijd sinds februari 2020, toen Getafe op het programma stond in de Europa League. Zij zongen het laatste half uur uitbundig over de „voetballes” waarop Ajax Sporting trakteerde.

Maar niet alles verliep vlekkeloos. Op het door regenval loodzware veld – de plaggen vlogen in de rondte – viel vooral de onzekerheid op van Remko Pasveer (37), toch weer de eerste keeper omdat Maarten Stekelenburg opnieuw last had gekregen van een eerder opgelopen liesblessure. Hij ging bepaald niet vrijuit bij het tegendoelpunt van Sporting, een schot van Paulinho.

Ajax zal het hem vast vergeven, op een magische avond voor de man die eindelijk Europees mocht debuteren. Sébastien Haller zal het zijn leven lang niet meer vergeten.