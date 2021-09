AEX gaat voor het eerst in geschiedenis door de 800 punten

De AEX is woensdagmorgen voor het eerst in de geschiedenis van de beursindex boven de 800 punten uitgekomen. Iets voor 10.30 uur ‘s morgens werd het record op het Amsterdamse Damrak gebroken. In de afgelopen 37 jaar is de AEX, waarin de 25 grootste fondsen van de Amsterdamse beurs zijn opgenomen, niet eerder door die grens gegaan. Ook Amerikaanse en andere Europese beursindexen komen op recordhoogtes uit. Analisten constateerden eerder dat die groei onder meer komt door vaccinatiecampagnes, steunprogramma’s uit de overheid en de populariteit van beleggen onder particulieren.

De afgelopen maanden heeft de koers van de Amsterdamse beursindex een flinke groei doorgemaakt. Vlak na de uitbraak van het coronavirus in maart vorig jaar zakte de index nog naar 431 punten. Dat kwam onder meer door de lage rentepercentages en steunoperaties van centrale banken waardoor er veel geld in omloop is. Daarnaast stimuleerden de gestegen marktwaardes van technologieconcerns als ASML en Adyen de recordstand.

Tijdens de coronapandemie hebben de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve voor miljarden aan leningen opgekocht. Tegelijkertijd bleven de rentes zeer laag, waardoor veel beleggers naar de beurs zijn gegaan op zoek naar rendement. In maart van dit jaar brak de AEX door het record van 700 punten. Op dat moment werd het toenmalige record van 703,2 verbroken, dat weer in 2000 was gevestigd op het hoogtepunt van de internetzeepbel.