Zorgen over veiligheid nieuw onderkomen Tweede Kamer

Is het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer wel veilig genoeg? Na een reeks incidenten dringt die vraag zich op. Dinsdagochtend klommen Greenpeace-activisten op het dak van het nieuwe gebouw aan de Bezuidenhoutseweg en blokkeerden ze de publieksingang. Een eerdere demonstratie, vorige week dinsdag tegen het coronabeleid van het kabinet, leidde tot chaos en gevaarlijke situaties in het verkeer.

„Deze manier van actievoeren, waarmee je een parlement gaat bezetten, die gaat me veel te ver,” zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot over de actie van Greenpeace. Hij steunt de inhoud, maar keurt de actie zelf niet goed. „Kom van dat dak af, ga in gesprek, de boodschap is duidelijk.” Volgens hem zijn er „goede plekken waar je je boodschap kwijt kunt”.

Een demonstratie vorige week liet zien dat die plekken misschien toch niet zo geschikt zijn als van tevoren werd gedacht. Een aangewezen grasveldje was te klein voor de honderden anti-coronademonstranten en de stoep voor het gebouw was opgebroken. Door gebrek aan ruimte stonden de actievoerders op de openbare weg.

Lees ook: Het Binnenhof lekt en schimmelt en sputtert, toch doet het afscheid pijn

De komende jaren is het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken het nieuwe onderkomen van de Tweede Kamer in verband met de verbouwing van het Binnenhof. Vóór de verhuizing kon men demonstreren op het Plein aan het Binnenhof. Bij het station Den Haag Centraal blijkt dat in de praktijk veel ingewikkelder.

„Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je een gebouw, waar je je werk in alle openheid moet kunnen doen, en wat D66 betreft ook vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen, moet gaan bewaken”, zegt De Groot. Volgens Tom de Nooijer, stagiair bij de SGP-fractie, hadden de actievoerders de ramen gebarricadeerd. Op deze manier wilden ze de politie tegenhouden. Door de zonwering op een van de ramen kon De Nooijer naar buiten om met de Greenpeace-demonstranten te praten. „Toen sommeerden ze me om weg te gaan, alsof zij de baas van dit Kamergebouw zijn.”

Uiteindelijk wist de politie de demonstranten van het dak te verwijderen. Bij de SGP-fractie voelen ze zich door het protest niet minder veilig. Wel hopen ze dat er iets mee gedaan wordt: „Dit was een vreedzaam protest maar als iemand kwaad wil, zijn ze hier zo binnen”, zegt De Nooijer.

De verhuizing naar ‘B67’, zoals het nieuwe gebouw wordt genoemd, is altijd omstreden geweest. Kamerleden vinden dat het pand niet de sfeer heeft van het oude Binnenhof. Eind januari noemde staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) veiligheid juist een reden om de tijdelijke verhuizing toch te omarmen. Een ‘gefaseerde renovatie’, waarbij het Kamerwerk parallel aan de verbouwing zou plaatsvinden, zou „de kans dat risico’s onbeheersbaar zijn” vergroten. Dit bleek uit een onderzoek naar de beveiliging, ingesteld naar aanleiding van de bestorming van het Capitool in de VS.

In een reactie laat Kamervoorzitter Vera Bergkamp weten: „Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar het parlementaire proces moet altijd doorgang kunnen vinden. Ik vind het niet kunnen dat iemand het parlement beklimt en een spandoek aan ons gebouw hangt. Het is ten strengste verboden om op ons dak te staan; veiligheid boven alles. We moeten veilig ons werk kunnen doen.” Ze zegt in gesprek te zijn met de burgemeester en politie om herhaling te voorkomen. Ook heeft Bergkamp gevraagd om een evaluatie met de politie en de gemeente.