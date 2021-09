‘Wij voelen ons geschoffeerd door het kabinet’

De grootste dooie mus, wordt het in de evenementensector genoemd. Pal na wat in een normaal jaar het einde van het festivalseizoen zou zijn geweest, maakte het demissionair kabinet tijdens de persconferentie dinsdagavond bekend meerdaagse festivals weer toe te staan. Concerten en andere evenementen kunnen ook doorgaan, maar onder voorwaarden. Zalen mogen zonder vaste zitplaats vanaf 25 september weer open voor maximaal 75 procent van de totale publiekscapaciteit en met vertoning van een coronatoegangsbewijs.

Meerdaagse evenementen, zoals festivals, zijn weer toegestaan mits bezoekers iedere 24 uur hun coronatoegangspas laten zien. Nachtclubs en discotheken zijn, met uitzondering van de paar weken ‘dansen met Janssen’ afgelopen zomer, de hele coronacrisis dichtgehouden. Ze mogen vanaf de 25e weer open tot middernacht.

Mensen gaan bij elkaar staan

In de popsector is met onbegrip gereageerd op de dinsdag afgekondigde versoepelingen. „Of er weer concerten kunnen, is nu moeilijk in te schatten”, zegt Danny Damman, commercieel directeur van de Ziggo Dome in Amsterdam. „We moeten met de verschillende organisaties die bij ons concerten organiseren overleggen wat ze precies willen, of ze 75 procent voldoende vinden om een evenement door te laten gaan.”

Ruben Brouwer, directeur van Mojo Concerts, wijst de nieuwe norm meteen van de hand. „Allereerst, waar is die 75 procent op gebaseerd? Hoezo is dat dan minder gevaarlijk dan 100 procent van de capaciteit? Uit onze eigen Fieldlab-onderzoeken weten we dat dát het verschil niet maakt. Mensen gaan bij elkaar staan en achterin valt dan een gat. Maar die paar duizend missende kaarten maken voor ons wel het verschil of een show genoeg opbrengt. De marges van de vaak al verzette shows, neem een uitverkochte tournee van Doe Maar met 30.000 kaarten, zijn dun. Zo’n tour kan niet uit. Laat staan shows van internationale artiesten.” Dat het kabinet denkt aan compensatie voor kaartjes die door die 75 procent-limiet niet verkocht mogen worden, voelt volgens Brouwer als „een doekje voor het bloeden”.

Advies 100 procent

Het Veiligheidsberaad (voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s) adviseerde het kabinet dinsdag om 100 procent van de bezoekers toe te laten bij evenementen en concerten op vertoon van een coronatoegangsbewijs. „In het buitenland lijkt de handhaving van de coronatoegangsbewijzen weinig tot geen problemen op te leveren”, zei voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, na afloop van een bijeenkomst, waar ook de demissionaire ministers Ferd Grapperhaus en Hugo de Jonge aanwezig waren.

„Wij voelen ons geschoffeerd door het kabinet”, zegt Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers en directeur van Ahoy in Rotterdam. „Wij hebben ons steeds constructief en optimistisch opgesteld, nu wordt toch zonder argumentatie de capaciteit op 75 procent gemaximeerd, terwijl eerder is gecommuniceerd dat we op 20 september weer volledig open zouden kunnen met coronabewijzen, als de zorg niet overbelast zou raken.”

Niet dansen

Zowel Jansen als Ruben Brouwer (Mojo) was maandag aanwezig in het online overleg met minister Hugo de Jonge. Die deed daar een appel op de branche om nog helemaal geen dansevenementen te organiseren. Beiden reageren ontsteld – zo is het Amsterdam Dance Event over een maand. Brouwer: „Ze vinden dansen riskant. Of we er een bestuurlijke afspraak over kunnen maken dat we dat niet gaan doen. Ik viel van mijn stoel. We hebben gezegd dat het riekt naar jaren vijftig spruitjeslucht-mentaliteit. Ze wringen zich zo in allerlei bochten uit vrees voor die nacht.”

Het Amsterdam Dance Event zegt te vrezen voor eenzelfde scenario als vorig jaar: alles kort voor het event afblazen. „Desondanks zullen we de maatregelen voor de zoveelste keer gaan ontvlechten om te kijken waar de mogelijkheden voor ADE liggen”, zegt de directie. Het grootse evenement tijdens ADE, het dancefestijn AMF in de Johan Cruijff Arena voor 40.000 bezoekers, is inmiddels afgeblazen.

Het draagvlak voor beperkende coronamaatregelen is niet alleen weg in de sector, maar in de hele samenleving”, vindt Jansen. „Zie de tienduizenden mensen op straat voor Unmute Us afgelopen weekend. Maar je merkt het ook aan de illegale feestjes overal. Het kabinet leeft met de Tweede Kamer in een parallelle wereld.”

