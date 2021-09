Wat gebeurt er als Holocaust-overlevenden je recht aankijken?

‘Wie naar getuigen luistert, wordt zelf getuige”, meende Auschwitz-overlevende Elie Wiesel. Dat gaat eigenlijk ook op voor het kijken naar getuigen. In het Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht kan het de komende maanden. Daar hangen op de expositie Survivors. Faces of Life after the Holocaust de meer dan mensgrote portretten van 75 overlevenden van de Holocaust.

De maker, fotograaf Martin Schoeller, stelde scherp op de ogen. Als bezoeker van de tentoonstelling ben je ook geneigd om daarnaar te kijken. Wat hebben die ogen gezien? En wat is daarvan nog te zien? De ogen lijken waterig. Maar wie beter kijkt, ziet dat dit te maken heeft met een trucje dat Schoeller heeft uitgehaald. De zichtbare glinster aan beide zijden van de pupillen is de reflectie van twee ramen in het Yad Vashem Museum in Jeruzalem waar de fotograaf zijn portretten in tien dagen tijd schoot. Misschien vertellen de monden van de overlevenden wel evenveel. Strakke lijnen zijn het. Het vermogen tot opkrullen lijkt op zijn minst afgenomen. De kijker kan slechts delen van de verhalen achter al die doorgroefde gelaten vermoeden.

Enorme portretten zijn het handelsmerk van de in Duitsland geboren Schoeller, ooit assistent van Annie Leibovitz. Vaak heeft hij beroemdheden voor zijn lens, voor zichzelf zoekt hij het vaker in geëngageerd werk, zoals eerder met portretten van veroordeelden wachtend op de doodstraf. Soms ging commercieel werk samen met maatschappelijke betrokkenheid: Schoeller maakte ook de foto’s voor de Nike-campagne met American football-speler Colin Kaepernick, die controverse veroorzaakte met zijn knielen tijdens het volkslied uit protest tegen politiegeweld en racisme.

Portret van Masha Wolfsthal.

Foto Martin Schoeller Portret van Hannah Pick-Goslar.

Foto Martin Schoeller Portretten van Hannah Pick-Goslar en Masha Wolfsthal.

Foto Martin Schoeller

De joodse geportretteerden voor Survivors, minstens een jaar of tachtig, tot nog twintig jaar ouder, zijn de laatsten die het nog kunnen navertellen. Een aantal is tussen de fotoshoot en deze expositie in Maastricht al gestorven. Hun geboorteplaatsen liggen verspreid, van Denemarken en Tunesië, tot de Oost-Europese landen waarvan ook de grenzen na alle gruwelijkheden verschoven. Er is een vrouw te zien die overleefde dankzij de lijst van Oskar Schindler. En vanonder een breedgerande hoed kijkt ook Hannah Pick-Goslar de bezoeker aan. Haar perspectief is het uitgangspunt in de film Mijn beste vriendin Anne Frank van Ben Sombogaart.

Een deel van de geportretteerden overleefde dankzij een onderduik. Een enkeling vocht mee in het verzet. De meerderheid ondervond de vervolging aan den lijve. Sommigen zagen vrijwel het volledige scala: de getto’s, werkkamp en vervolgens een vernietigingskamp. Een van oorsprong Oekraïense vrouw stond met anderen aan de rand van een groeve tijdens een massaslachting, maar ontkwam aan haar noodlot. Zoveel karakterkoppen op een rij verraden iets van krachtige geesten die in sommige gevallen hielpen om verschrikkingen te kunnen doorstaan. Maar vaak was overleven ook stom geluk. De voor de vernietiging opgetuigde machinerie liet weinig ruimte voor individuele keuzes. Na 1945 was het eigenlijk nauwelijks anders. Ook na al het doorstane leed en het verlies van familieleden en vrienden móesten ze door.

Voor het poseren voor Schoeller kozen ze wel heel bewust. „Wie nog in staat is zijn verhaal te vertellen, moet dat blijven doen”, zegt de bijna negentigjarige Naftali Fürst op het bordje bij zijn portret.

Tentoonstelling Survivors. Faces of Life after the Holocaust. Martin Schoeller, t/m 31/1/22, Fotomuseum aan het Vrijthof, Maastricht. Inl: fotomuseumaanhetvrijthof.nl ●●●●●