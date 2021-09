Waarom de CO2-prijs de belangrijkste prijs ter wereld is

Overstromingen, bosbranden en ongekend hoge temperaturen teisterden de laatste jaren onze planeet. De afgelopen zomer was daarbij helaas geen uitzondering. Eén ding is duidelijk: de gevolgen van klimaatverandering zijn zichtbaar en voelbaar. Een directe aanleiding daarvoor is de dagelijkse hoeveelheid CO2 die we met z’n allen uitstoten.

In het klimaatakkoord van Parijs hebben regeringsleiders zich ten doel gesteld de uitstoot van CO2 te verminderen en zo de wereldwijde klimaatverandering te beperken. Mooie woorden, maar wat zijn nou precies de instrumenten die daarvoor moeten gaan zorgen? Is het koppelen van een prijs aan een ton CO2 de oplossing?

