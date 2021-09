Deze week werd ik verkouden en ja, dan is het testen geblazen. Ik maakte op coronatest.nl een afspraak en moest een aantal vragen beantwoorden. Ook deze: Waarom bent u gevaccineerd? 1) ik woon in een instelling 2) door mijn beroep 3) ik ben (chronisch) ziek 4) door mijn leeftijd of 5) weet ik niet. Ik woon in een huis, ben rechter en gezond. Zou het dan toch mijn leeftijd zijn (52) of weet ik het gewoon allemaal niet meer?

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl