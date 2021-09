Bestuursleden Amsterdams corps verliezen beurs om geweld bij ontgroeningen

Het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.-A.V.S.V.) krijgt vanwege geweldsincidenten bij ontgroeningen dit collegejaar geen bestuursbeurzen toegekend. De Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en Hogeschool van Amsterdam hebben dinsdag een streep gezet door de financiële tegemoetkoming voor bestuursleden van de vereniging. Dat hebben de scholen laten weten in een brief aan de senaat van de studentenvereniging. Het document is in handen van NRC.

In de brief van de universiteiten en de hogeschool blijkt dat de senaat niet heeft kunnen aantonen dat ze voldoende „grip” op de leden heeft na de incidenten die plaatsvonden. Daardoor is het voor de onderwijsinstellingen ook niet duidelijk hoeveel misstanden er precies hebben plaatsgevonden in de ontgroeningstijd. Naast het intrekken van de bestuursbeurzen mag de studentenvereniging dit collegejaar geen studenten werven op de scholen.

Aanleiding voor het intrekken van de beurzen zijn incidenten bij tenminste zes disputen waarbij sprake was van ernstig geweld, grove mishandelingen en vernederingen. De scholen spreken hun „afschuw” uit over de geweldsincidenten. Het corpsbestuur besloot vorige week al om de dispuutsontgroeningen — de kennismakingstijd waarin nieuwkomers zich moeten bewijzen — voorlopig af te schaffen. De senaat sprak van „grensoverschrijdend” geweld: de dispuutsleden hebben de nieuwkomers geschopt, gestompt en klappen in het gezicht gegeven. Dat leidde tot blauwe plekken, wonden en striemen. Ook zouden de eerstejaars psychisch zijn mishandeld. De studentenvereniging beloofde zelf te gaan werken aan een „drastische cultuuromslag”.