Twintig auto’s beschadigd bij branden in Ede

Zeker twintig auto’s zijn in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd door meerdere branden in Ede. Dat meldt de brandweer. De branden woedden op zes locaties in de Gelderse gemeente, alle in de wijk Veldhuizen.

De eerste melding van brand kwam iets na middernacht. Omwonenden die rookoverlast ervoeren werd geadviseerd de ramen en deuren dicht te houden, en ventilatie uit te schakelen. Kort voor 2.30 uur liet de brandweer weten de branden onder controle te hebben.

Een onderzoek naar de branden moet nog plaatsvinden, maar het lijkt erop dat ze zijn aangestoken. Bij meerdere voertuigen lagen lege jerrycans, zo meldt De Gelderlander.

De wijk Veldhuizen wordt al jaren geteisterd door brandstichting. In 2016 werd de wijk meerdere maanden achter elkaar opgeschrikt door autobranden.

Omroep Gelderland deelde beelden van de branden: