Topgeneraal VS die Trump wantrouwde bezwoer China: ik bel voordat we aanvallen

De hoogste militair van de Verenigde Staten heeft tot tweemaal toe met zijn Chinese ambtgenoot gebeld om te verzekeren dat het Amerikaanse leger China niet zou aanvallen, zelfs niet indien toenmalig president Trump daartoe het bevel zou geven. Ook beloofde hij de Chinezen te waarschuwen mocht een aanval toch ophanden zijn.

Dat staat volgens Amerikaanse media in het volgende week te verschijnen boek Peril van de journalisten Bob Woodward en Robert Costa.

Generaal Mark Milley, commandant der strijdkrachten, zou enkele dagen voor de verkiezingen van 3 november de Chinese generaal Li Zuoucheng hebben gebeld. Milley had lucht gekregen van Chinese zorgen over Amerikaanse agressie – verwoord door president Trump. „Generaal Li, u en ik kennen elkaar nu vijf jaar. Als wij aanvallen, bel ik u tevoren. Het zal geen verrassing zijn”, zou Milley hebben gezegd. Ze spraken elkaar nogmaals na de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari.

Op eigen houtje

Het is opmerkelijk dat een militair op eigen houtje overweegt bevelen van de president als commander in chief te saboteren. Milley is nog altijd commandant der strijdkrachten en wordt geacht politieke besluiten – of die nu van de Republikeinse president Trump of van de Democraat Joe Biden komen – loyaal uit te voeren. Milley sprak op 8 januari met de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. Zij noemde Trump „gek”. „Hij is al een hele tijd gek.” Milley was het „in alles” met haar eens, zou hij hebben geantwoord.

Haar garandeerde hij dat Trump niet de mogelijkheid zou krijgen om een nucleaire aanval uit te voeren. Milley riep ook zijn hoogste officieren bijeen om te onderstrepen dat hijzelf onderdeel moest zijn van het protocol voor de lancering van kernraketten.