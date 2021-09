Politie noemt herzieningsverzoek in zaak-Arnhemse Villamoord juiste stap

Een herzieningsverzoek aan de Hoge Raad in de zaak rond de Arnhemse villamoord uit 1998 is „de enige juiste manier” om „goed onderzoek” te doen naar hoe politie en justitie destijds hebben gehandeld. Dat schrijft de politie Oost-Nederland in een dinsdag gepubliceerde verklaring, daarmee reagerend op een nieuwe stap van advocaat Paul Acda. Hij staat zes veroordeelden bij in deze zaak en heeft eind augustus aangekondigd een herzieningsverzoek te zullen indienen bij de Hoge Raad. Voor zover bekend heeft de politie zich niet eerder uitgelaten over de wenselijkheid van een herzieningsverzoek nog voordat dit überhaupt is ingediend.

De zaak draait om de moord op een 63-jarige bewoonster van een Arnhemse villa. Zij werd 23 jaar geleden in haar woning doodgeschoten. Een vriendin die op dat moment bij haar was, raakte lichtgewond. Acht mannen werden aangehouden en veroordeeld tot jarenlange celstraffen, een van hen pleegde in de cel zelfmoord.

De KRO-NCRV dook in de zaak en kwam onlangs met een tweede seizoen van de documentaireserie De Villamoord. Daarin proberen de makers aan te tonen dat politiemedewerkers en de officier van justitie die destijds betrokken waren bij het onderzoek de wet zouden hebben overtreden om de negen mannen veroordeeld te krijgen. Zo zou de onderzoeksleider tegen het gerechtshof hebben gelogen over hoe de politie de negen mannen op het spoor was gekomen.

‘Zaak heeft grote impact’

De politie Oost-Nederland is „geschrokken” van de beschuldigingen in de documentaire, staat in de verklaring van dinsdag. De zaak heeft „een grote impact” gehad op „betrokkenen” en burgers zouden moeten kunnen vertrouwen op de integriteit van de politie. De „serieuze aantijgingen” jegens politie en justitie moeten „zorgvuldig worden onderzocht” en het aangekondigde herzieningsverzoek is daarvoor „de enige juiste manier”, aldus de politie. Het Openbaar Ministerie wilde dinsdag niet reageren op de vraag hoe zij de documentaire hebben ervaren.

Het is niet voor het eerst dat in deze zaak een herzieningsverzoek wordt ingediend. Afgelopen april werd een eerste verzoek door de Hoge Raad ongegrond verklaard. Er was geen sprake van nieuwe informatie die een ander oordeel van het gerechtshof zou hebben opgeleverd, een zogeheten novum. Volgens advocaat Acda is er nu wel degelijk voldoende nieuwe informatie om de zaak te heropenen. Politie en justitie hebben volgens hem „willens en wetens de boel belazerd”. Ook was er volgens Acda sprake van „meineed” en is „valsheid in geschrifte” gepleegd. Als de Hoge Raad het tweede herzieningsverzoek gegrond verklaart, zal het hof de zaak opnieuw behandelen.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl