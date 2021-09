‘Petite Maman’: een vreemdeling die je al je hele leven kent

‘Geheimen zijn niet altijd dingen die we proberen te verbergen”, zegt de achtjarige Nelly tegen haar leeftijdsgenootje Marion. „Er is gewoon niemand aan wie we ze kunnen vertellen.” Het geheim tussen deze twee meisjes is groot en onuitgesproken, maar voor hen is het vanzelfsprekend. Het is ook het geheim van de plot van de nieuwe film van Céline Sciamma, die na de lesbische kostuumfilm Portrait de la jeune fille en feu met Petite Maman een ogenschijnlijk bescheidener film maakte. Twee meisjes. De een verliest haar grootmoeder en daardoor bijna haar moeder van verdriet. De ander moet een operatie ondergaan zodat ze niet net als haar moeder mank zal gaan lopen. Ze worden gespeeld door de tweelingzussen Joséphine en Gabrielle Sanz en dat is niet toevallig. Er is meer dat deze meisjes bindt dan hun leeftijd en hun moeders.

Van hun geheim wordt al iets prijsgegeven in de trailer van de film, die het midden houdt tussen tijdreisfilm en sprookje. En ondertussen over grote thema’s gaat als intergenerationele overdracht en gelijkwaardigheid tussen de generaties.

Lees ook een interview met regisseur Céline Sciamma: ‘Herinneren is heel zintuiglijk’

Toch zit er ook een grote schoonheid en ontroering in de ervaring deze film onbevangen te bekijken. Te denken aan momenten in je eigen leven waarop je op een plek kwam die vreemd en bekend tegelijkertijd is. Is het een déjà-vu, een droom, een herinnering of een vooruitsnellen van de toekomst? Hoe zielroerend is het om een vreemdeling te ontmoeten van wie je tegelijkertijd het gevoel kunt hebben die persoon al je hele leven te kennen. Een alternatieve versie van jezelf. En met die vreemdeling dan een hut te bouwen in het bos.

De meisjes brengen samen een paar dagen door, en dan bewegen de kometen die hun levens zijn zich weer uit elkaar naar een ander multiversum. Petite Maman zit vol grote ideeën. Maar simpelweg in het moment van de film zijn is het grootste geschenk wat Sciamma je kan geven.

Sprookje Petite Maman Regie: Céline Sciamma. Met: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse. In: 33 bioscopen ●●●●●