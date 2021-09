NRC in Amsterdam niet meer in de middag nu Het Parool ochtendkrant wordt

NRC verschijnt per 3 januari 2022 alleen nog in de ochtend voor abonnees van de papieren editie in Amsterdam en een aantal gebieden buiten de Randstad. Dat bevestigt hoofdredacteur René Moerland nadat de Amsterdamse krant Het Parool dinsdag aankondigde volledig over te gaan naar de ochtend.

Het Parool maakte de overgang dinsdag bekend nadat weblog GeenStijl in de ochtend het nieuws als eerste bracht. „De bezorging staat onder grote druk”, liet hoofdredacteur Kamilla Leupen optekenen in een brief aan de abonnees. „Door de overgang naar de ochtend kunnen wij de bezorging ook op langere termijn garanderen.”

De distributie in de middag is al langer een verlieslatende onderneming, ook bij NRC. Moerland: „In gebieden waar die kosten te hoog worden vertellen we abonnees daarom dat de krant voortaan in de ochtend verschijnt.” Het is niet duidelijk wanneer de laatste NRC Handelsblad in de middag zal verschijnen, maar het is volgens Moerland wel duidelijk dat die bezorging eindig is. In gebieden waar dit al bij wijze van proef is ingevoerd reageren lezers volgens Moerland met begrip en is het aantal opzeggingen „zeer gering”.

Niet rendabel

Dat het ondanks een relatief hoge dichtheid aan abonnees in Amsterdam toch niet meer rendabel is om ’s middags de krant te bezorgen heeft te maken met het opnieuw moeten opzetten van een distributienetwerk, nu uitgever DPG stopt met het rondbrengen van Het Parool. Die investering is niet rendabel, volgens Moerland. NRC is onderdeel van Mediahuis, dat zowel in België als Nederland concurreert met DPG, maar op het gebied van distributie partnerschappen heeft.

„Onze groei is enorm, maar die zit in het weekend en in digitale abonnees”, zegt Moerland. „Wij veranderen mee.” Vorig jaar werd een record aantal abonnees behaald en inmiddels zit NRC boven de 300.000. Het merendeel heeft een digitaal abonnement (met of zonder papieren weekendeditie). Zo’n 100.000 abonnees hebben ook door de week de papieren krant, waarvan ruim 70.000 in de middag. Rond de 30.000 abonnees kregen deze dinsdag te horen dat NRC in hun gebied alleen nog in de ochtend verschijnt.

Het einde van de middagkrant in Amsterdam betekent dat de naam Handelsblad, die alleen ‘s middags in de masthead gevoerd wordt, verdwijnt uit de stad waar het Algemeen Handelsblad in 1828 ontstond. In 1970 fuseerde deze Amsterdamse krant met de Nieuw Rotterdamse Courant tot het NRC Handelsblad. Moerland: „De titel van de ochtendkrant is inderdaad NRC. Maar het is dezelfde krant en er verandert niets aan onze identiteit.”

De beslissing bij Het Parool heeft volgens hoofdredacteur Leupen ook journalistieke redenen. „De meeste lezers hebben aan het eind van de middag het nieuws en de achtergronden al op hun smartphone gelezen”, zo redeneert ze in de een brief aan alle abonnees. „We denken dat we u in de ochtend een frisse blik op het nieuws in Amsterdam en in de rest van de wereld kunnen bieden.”