Limburg gaat chaos onderzoeken bij bureau dat Europese subsidies verdeelt

De provincie Limburg gaat de manier van werken – de ‘governance’ – opnieuw bezien bij het bureau dat Europese Interreg-subsidies verdeelt in de Euregio Maas-Rijn. Dat schrijft waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes dinsdag aan Provinciale Staten.

Remkes reageert op verhalen in NRC waarin gemeld werd dat de verdeling van de subsidies jarenlange achterstanden heeft opgelopen door mismanagement en een administratieve chaos bij de provincie Limburg. Van de 96 miljoen euro die beschikbaar was voor de Interreg-programmaperiode 2014-2020 is nog maar 39 miljoen euro verdeeld.

Verantwoordelijk voor de problemen is de Vlaming Mark Vos, behalve ambtenaar bij de provincie Limburg ook burgemeester van het Belgische Riemst en vooraanstaand christendemocraat in Belgisch-Limburg.

Remkes stuurde de Staten een afschrift van een dinsdag verstuurde brief van de directie van de provinciale organisatie aan het comité van toezicht van de Euregio Maas-Rijn. In dat comité zitten vertegenwoordigers van de deelnemende landen en regio’s in Nederland, België en Duitsland.

In de brief schrijft de directie dat voorafgaand aan de start van het nieuwe programma 2021-2027 „een toets” wordt uitgevoerd „op de verenigbaarheid van een continuering van de aanstelling van de heer Vos als coördinator” (…) met zijn „overige functies, waaronder burgemeester van Riemst”.

‘Bureaucratie al aangepakt’

In de brief wijst de directie erop dat de subsidieachterstanden komende jaren nog kunnen worden weggewerkt en dat de administratieve chaos al is aangepakt naar aanleiding van klachten.

Uit een stapel klachtenbrieven waarvan NRC kopieën heeft, blijkt dat de communicatie tussen aanvragers en het subsidiebureau stroef verloopt. Besluiten worden genomen en alsnog teruggedraaid, en de regels voor verantwoording worden halverwege projecten aangepast.

Volgens de directie is ook de opdracht die Vos als provincieambtenaar heeft gegeven aan een Belgisch communicatiebureau „conform de procedure” verlopen.

Het gaat om het communicatiebureau dat hij ook als burgemeester inschakelt in Riemst en al jaren zijn persoonlijke verkiezingscampagne doet.

In zijn rol als ambtenaar van de provincie Limburg droeg Vos het bureau voor, zodat het kon meedingen naar de opdracht. Bij de aanbesteding was Vos een van de juryleden die het bureau de opdracht gunde.