Landsadvocaat adviseert over stikstofbeleid: trek vergunning boer in

De overheid moet de vergunning van boeren kunnen intrekken als hun bedrijven te veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Dat staat in een niet-openbaar advies van landsadvocaat Hans Besselink aan het ministerie van Landbouw, schrijft het AD dinsdag. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt de inhoud van de brief. De landsadvocaat stelt het ministerie juridisch te hebben geadviseerd over het verlagen van de stikstofuitstoot, maar wil over de brief zelf niets zeggen.

Vorige week onthulde NRC dat het kabinet vergevorderde plannen heeft om honderden boeren uit te kopen en indien nodig te onteigenen. Het advies van Besselink gaat nog een stap verder. Het demissionaire kabinet wil extra stikstofmaatregelen treffen om grote bouwprojecten door te kunnen laten gaan. Onteigenen zal volgens Besselink niet tot een „snel resultaat kunnen leiden” om de stikstofuitstoot fors te verlagen. Het intrekken de vergunningen van uitstotende boeren wel leidt tot een snelle verlaging, aldus de landsadvocaat.

Het ministerie van Landbouw zegt in reactie dat de juridische mogelijkheden in kaart worden gebracht voor het stikstofbeleid voor gebieden waar de uitstoot te hoog is. Het „verplaatsen binnen Nederland en naar het buitenland” en „onteigenen” zijn daarbij mogelijkheden; evenals het intrekken van vergunningen. Het ministerie stelt momenteel bezig te zijn met het op een rij zetten van verschillende beleidsopties voor een nieuw kabinet, waarna de coalitie daarover een politieke keuze mag maken.