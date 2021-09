Inwoners rijke landen willen hun leven best aanpassen voor het klimaat

Bijna driekwart (72 procent) van de inwoners van rijke landen maakt zich zorgen over klimaatverandering. Daarbij geldt in alle landen dat er meer zorgen zijn bij vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden. Zo’n 80 procent van alle ondervraagden zegt bereid te zijn de eigen manier van leven aan te passen als dat de gevolgen van klimaatverandering zou verminderen. Dat blijkt uit een deze dinsdag gepubliceerde internationale opiniepeiling van het Amerikaanse Pew Research Center in zeventien westerse landen.

In de meeste landen is het aantal mensen dat zegt ‘zeer bezorgd’ te zijn sinds 2015 gegroeid. Dat geldt vooral voor Duitsland (met 19 procentpunten naar 37 procent), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Australië. Het onderzoek vond plaats in het voorjaar, dus nog voordat Duitsland deze zomer zwaar werd getroffen door extreme regenval en ernstige overstromingen die meer dan honderd levens eisten en veel schade aanrichtten.

Extreme neerslag

Japanners zijn zich juist wat minder zorgen gaan maken. In 2015, toen Pew een vergelijkbaar onderzoek deed, vreesde ruim een derde van de bevolking nog dat klimaatverandering grote gevolgen voor hun persoonlijke leven zou hebben. Dit jaar is dat gedaald naar ongeveer een kwart. Dat is opvallend, want Japan is de afgelopen jaren vaker getroffen door extreme neerslag, met overstromingen tot gevolg, door wetenschappers in verband gebracht met klimaatverandering. Hoe de vergelijking met zes jaar geleden voor Nederland uitvalt is niet duidelijk, omdat Pew hier in 2015 geen onderzoek heeft gedaan.

Opvallend is dat mensen in Nederland zich minder zorgen lijken te maken over het klimaat dan in andere landen. 59 procent van de Nederlanders verwacht in de toekomst enigszins (43 procent) of ernstig (16 procent) geraakt te worden door klimaatverandering. Zelfs in de Verenigde Staten (60 procent) en Australië (64 procent), landen waar relatief veel klimaatscepsis voorkomt, zijn de zorgen groter.

Alleen in Zweden, waar slechts 44 procent van de bevolking denkt dat de opwarming het leven zal beïnvloeden, is men optimistischer. Daar gaat een kleine meerderheid van de ondervraagden ervan uit dat de opwarming van de aarde het eigen land juist economische voordelen zal bieden.

Rechtse bevolking

Van Nederlanders die zichzelf beschouwen als ideologisch rechts is 59 procent bereid om de eigen levensstijl aan te passen als dat nodig is om klimaatverandering te voorkomen. Dat is minder dan in de meeste andere landen. In België bijvoorbeeld is 67 procent van de rechtse bevolking tot aanpassing bereid. Alleen in de VS is de bereidheid tot een verandering in de manier van leven onder rechtse burgers kleiner (45 procent).

Meer dan de helft van de inwoners van rijke landen (56 procent) is redelijk tot zeer tevreden met de aanpak van klimaatverandering in eigen land. Daarentegen vindt iets meer dan de helft (54 procent) dat de internationale gemeenschap als geheel onvoldoende doet om klimaatverandering te voorkomen. Onvrede is er vooral over de VS (bij 61 procent van alle ondervraagden) en China (bij 78 procent). Het grootst in het vertrouwen in het beleid van de Europese Unie (63 procent). Maar ook daar geldt dat slechts een zeer kleine groep (7 procent) de Europese aanpak ‘heel goed’ noemt.