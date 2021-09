EasyJet verliest zaak om luchthavengelden Schiphol

EasyJet krijgt geen korting op de luchthavengelden die de budgetmaatschappij moet betalen op Schiphol. De Britse luchtvaartmaatschappij verloor dinsdag bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep een zaak tegen de volgens haar te hoge heffingen.

EasyJet klaagt al jaren over de tarieven die Schiphol rekent voor onder meer gebruik van de H/M-pier, de ‘budgetpier’ in Amsterdam. Ook vindt easyJet dat Schiphol te veel rekent voor landen en starten van vliegtuigen en afhandeling van passagiers.

De Britse maatschappij stapte daarom naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De tarieven en voorwaarden die Schiphol sinds 1 april 2019 hanteert, zouden in strijd zijn met de Wet luchtvaart. Schiphol zou ook te weinig investeren in de H/M-pier.

De ACM gaf easyJet eerder al ongelijk; het CBb onderschrijft die uitspraak. Volgens het beroepscollege heeft Schiphol easyJet en andere luchtvaartmaatschappijen voldoende betrokken bij de vaststelling van de tarieven en voorwaarden.

Volgens het CBb en de ACM kan niet worden vastgesteld dat de luchthavengelden „onredelijk en discriminatoir” zijn. EasyJet vindt dat Schiphol traditionele maatschappijen als KLM, Air France en Delta Air Lines voortrekt. Het CBb doet geen uitspraak over de klacht van easyJet dat de capaciteit van de H/M-pier te klein is.

Teleurgesteld

Een woordvoerder van easyJet zegt dat de budgetmaatschappij teleurgesteld is in de uitspraak van het college. „Onze passagiers op Schiphol zouden alleen moeten betalen voor faciliteiten die ze echt gebruiken. Het verschil in luchthavengelden tussen de H/M-pier en de overige pieren op Schiphol is onvoldoende onderbouwd en uiteindelijk onterecht. Dit betekent dat easyJet-passagiers in feite andere luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven subsidiëren.” Volgens de woordvoerder is het „voor het herstel van de economie post-Covid nu nog belangrijker dat de tarieven op Schiphol op een concurrerend niveau blijven”.

De betalingen van luchtvaartmaatschappijen voor de faciliteiten op het vliegveld vormen de belangrijkste inkomsten van Schiphol. In de eerste helft van 2021 haalde de Schiphol Group – met vliegvelden in onder meer Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven – 95 miljoen euro omzet uit luchthavengelden. Een jaar eerder – met twee ‘coronavrije’ maanden – kwam nog 187 miljoen euro binnen aan luchthavengelden.

Het besluit van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is definitief. Beroep ertegen is niet mogelijk.