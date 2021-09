DSM stopt met plastics en zet vol in op voedsel

De Nederlandse chemiemultinational DSM (Dutch State Mines) gaat zich volledig richten op voeding. Daarom splitst het bedrijf zich op en wordt voor de materialentak – die zich richt op sterke vezels en hoogwaardige plastics voor de auto-industrie – een nieuwe eigenaar gezocht. Dat maakten de co-ceo’s van DSM, Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze, dinsdagochtend bekend in een gezamenlijke verklaring. Het tweetal noemt de klimaatcrisis als reden. „Door ons te richten op gezondheid, voeding en biowetenschap kunnen we wendbaar en met meer impact opereren”, aldus het duo.

Volgens analist Wim Hoste van zakenbank KBC Securities ligt deze beslissing in de lijn der verwachting. „Kijk naar hun transformatie van de afgelopen decennia. Ze waren al van een petrochemisch bedrijf veranderd in een mixed specialties group. Het gewicht van de voedseltak is steeds groter geworden.” Momenteel zorgt de winstgevende voedseltak voor 80 procent van de omzet – 6,5 miljard euro. De tevens winstgevende materialentak genereert 1,5 miljard euro omzet. Zo’n duizend van de drieduizend werknemers van DSM in Nederland werken voor dit deel van het bedrijf.

Nóg meer acquisities binnen voedsel

Analist Hoste verwacht dat de verkoop van laatstgenoemde 4,8 miljard euro zal opleveren. „Geld dat waarschijnlijk gebruikt gaat worden om nóg meer acquisities binnen de voedselsector te doen.”

Minder chemie, meer voedsel: het van oorsprong mijnbedrijf van de Nederlandse staat past deze strategie al langere tijd toe. Vorig jaar verkocht de in 1902 opgerichte Limburgse multinational al onderdelen van de materialentak van het bedrijf – verf en kunsthars - waar het Duitse Covestro 1,6 miljard euro voor betaalde. Aan de voedselkant werd juist gekocht: vorig jaar nog het Oostenrijkse Erber Group (980 miljoen euro) en het Deense Glycom (765 miljoen euro). Begin deze maand nam DSM het Amerikaanse smaakstoffenbedrijf First Choice Ingredients over voor 453 miljoen dollar en werd een samenwerking aangekondigd met het Nederlandse kweekvleesbedrijf Meatable.

Meer boodschappen

De consumptie tijdens de coronacrisis sloot goed aan op de ontwikkeling van het bedrijf: waar de verkoop van kunststoffen voor auto-onderdelen daalde omdat mensen minder reden, deden ze juist meer boodschappen en nam de belangstelling voor gezond voedsel en bijvoorbeeld multivitamines toe.

ING-analist Reg Watson koppelt de verkoop van de materiaaltak aan de duurzame missie van het bedrijf, die werd ingezet onder voormalige DSM-topman Feike Sijbesma. „Het wordt steeds moeilijker om uit te leggen hoe plastic past in die duurzame missie.”

Op de beurs werd positief gereageerd op het nieuws van de splitsing: het aandeel DSM steeg dinsdagochtend met 4 procent.

Door de reorganisatie verhuist alleen de voedseltak vanuit Heerlen naar Maastricht, de chemie (zoals Chemelot) verhuist waarschijnlijk niet.