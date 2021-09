De nieuwe Balkan Beat: Sarajevo meets Aleppo

Het is in Leeuwarden dat DJ Robert Soko in 2017 zijn nadir vindt. „It’s Friesland Baby”, zucht hij hol terwijl hij door verlaten straten dwaalt. Die avond draait hij met nu en dan plichtmatig een ‘hoppa!’ zijn setje af. DJ Robert Soko ontvluchtte als tiener de Bosnische oorlog, als taxichauffeur en diskjockey in Berlijn lanceerde hij in 1993 de term ‘Balkan Beat’. Zijn dansfeestjes – traditionele muziek gepeperd met een technobeat – maakten school. Terwijl hij zo ‘in Kreuzberg zijn eigen Balkan schiep’ vermengden ook elders de assymetrische ritmes, op hol geslagen blazers en jammerzang van zigeunerorkesten zich met van alles en nog wat: polka, ska, reggae, hiphop. Balkan Beat stond garant voor een ironisch avondje hossen.

In Here we move, here we groove treffen we een jonge vader voor wie Balkan Beat anno 2017 een verplicht nummer is. Dus keert DJ Robert Soko terug naar de Balkan voor inspiratie en vindt hij die bij jonge vluchtelingen: Syriërs, Afghanen. Hoopvolle, hongerige outsiders zoals hij ooit was, druk bezig met ‘the game’: het omzeilen van douane, honden en hekken om het beloofde land te bereiken. Here we move, here we groove is een statement tegen nationalisme en voor Europa als smeltkroes. DJ Soko’s zoektocht naar zijn verloren mojo is een licht geforceerde poging dat persoonlijk te maken. Gelukkig blijkt hij aangenaam gezelschap in zijn taxi in Berlijn en op rondreis langs muzikale vrienden van Thessaloniki tot Marseille – al had die reis meer context en meer muziek kunnen gebruiken.

De portee is helder: was Balkan Beat een product van oorlog, ontworteling en migratie in de jaren negentig, dan moet de ‘new wave’ oriëntaals klinken. Sarajevo meets Aleppo, aldus DJ Soko, die aan de slag gaat met een Syrische zanger die zijn refrein ‘Oehoe Alcohol!’ niet over zijn lippen krijgt. Acculturatie gaat niet zonder wrijving. We zien Robert Soko ook kibbelen met zijn Franse vrouw omdat zijn dochtertje Arabisch spreekt, maar nauwelijks Duits of Bosnisch. De echtgenote, droogje: „Dus je verwijt mij dat je dochter geen Bosnisch spreekt?”

Documentaire Here we move, here we groove Regie: Sergej Kreso. In: 6 bioscopen ●●●●●