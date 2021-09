De 11 voordelen van een 30-urige werkweek

Een 30-urige werkweek – weg met de 40-urige werkweek én weg met alle contracten onder de 30 uur. Ik moet zeggen dat ik me ook even in mijn koffie verslikte toen ik dit idee hoorde van het CNV.

Afgelopen week stelde de vakbond voor om bij nieuwe cao-onderhandelingen een 30-urige werkweek op de agenda te zetten – tegen een salaris van 40 uur – om het stijgende aantal burn-outs in Nederland een halt toe te roepen. Ik vond het een nobel streven.

Maar iedereen dertig uur – ik dus ook?! Daar kreeg ík nou stress van. Ik zou niet weten hoe ik al m’n werk in 30 uur zou moeten krijgen. Ik ben net zo tevreden met mijn huidige schema van zeven dagen per week waarin ik net zoveel kan uitstellen, koffiedrinken, katten aaien en lapzwansen als ik wil.

Heel veel lezers schrokken er ook van, zo bleek op Twitter. Een vriend mailde: „Je kunt wel merken dat die gasten op het hoofdkantoor van de christelijke werknemers het werken niet echt gewend zijn.”

Een lezer schreef dat ze niet zou weten hoe ze langer dan haar huidige parttimecontract zou kunnen gaan werken en tegelijkertijd voor haar ouders en kinderen kon blijven zorgen.

Andere lezers wisten dat een burn-out echt niet alleen komt van te veel uren werken, maar ook door een gebrek aan erkenning, managers die je het leven zuur maken, privéproblemen en gevangenzitten in het verkeerde werk.

Vond ik allemaal valide argumenten.

Maar hoe meer ik erover las, hoe meer ik dacht: dit is een briljant idee. Kijk maar eens naar alle voordelen!

1. Want ja, de dertigurige werkweek wérkt dus gewoon. Uit experimenten in IJsland, Japan, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Spanje blijkt dat mensen zich erdoor minder ziek melden, minder stress krijgen, productiever zijn en een betere balans tussen werk en privé ervaren. Het plan kan gefinancierd worden met uitgespaarde zorgkosten, bijstands- en WW-uitkeringen en minder inhuur bij ziekte.

We weten nog niet wat de effecten op de langere termijn zijn. En hoe het gaat uitpakken als vrouwen in de zorg en het onderwijs – die nu al op hun tandvlees lopen in een baan van 24 uur – nóg meer uren moeten gaan maken. Maar daarvoor kunnen we misschien columnisten vragen om bij te springen die vanachter hun schrijftafel vinden dat ze deeltijdprinsesjes zijn.

2. Praktisch kan het natuurlijk ook prima, 30 uur. Ja, ook jouw baan. Als je alle nutteloze vergaderingen schrapt, ben je er al.

Ik snap dat het lastig is om toe te geven, maar ben je nu écht zo productief in die laatste twee uurtjes van een dag? Mensen die 80 uur per week werken, hebben óf een bruut van een baas, óf kunnen niet plannen en delegeren.

Ik ken in ieder geval een hoop fulltimers die per week hooguit 16 uur werken en de rest van de tijd door hun Facebook scrollen, op hun schoffel staan te leunen, nutteloze rapporten zitten af te scheiden of zitten te wachten tot ze weer naar huis kunnen als de kinderen naar bed zijn. Dat kan toch een stuk efficiënter.

Sterker nog, er zijn al heel veel moeders die in Nederland al jaren een fulltimebaan in een parttimecontract doen, schreef een lezeres. „Geen koffieroddelpraat, geen watgajijditweekenddoen op vrijdagmiddag, geen vrijmibo, geen bila’s en trila’s, geen vergaderingen, geen file. Niet gezellig misschien, maar wel rete efficient ;-)”

3. Een werkdag wordt superoverzichtelijk met een 30-urige werkweek. Iedereen begint ’s ochtends om 9 uur en om 15 uur gaat er een gong en moet iedereen stoppen – level playing field noemen ze dat. Wie het werk dan niet afheeft, heeft pech gehad. Huilende mensen die niet naar huis willen of die te veel van hun werk houden: niks mee te maken. We moeten nu even doorzetten.

4. Want je hebt meer tijd voor je privéleven en hobby’s! Ja, als je geen privéleven hebt of hobby’s is het even pittig. Maar dan maak je maar zin.

5. Iets in het huishouden doen, kan natuurlijk altijd. Denk je eens in: al die mannen die er nu ‘geen tijd’ voor hebben, hebben straks geen excuus meer.

Ik weet nog niet precies hoe we het gaan regelen dat ze in die tien uur extra ook daadwerkelijk de wasmand gaan leeghalen en niet op de golfbaan belanden of in de kroeg. Maar daar kunnen we controleurs voor inzetten – ‘goedemorgen meneer, heeft u vandaag de was al gedaan?’ – dat is prima te doen.

Ik weet trouwens ook niet hoe we de personeelstekorten in de transportsector, de bouw en horeca gaan oplossen als daar iedereen 30 uur gaat werken. Misschien: 6) iedereen op dieet, 7) minder vrachtwagens; bouwvakkers later laten beginnen: 8) minder lawaai, en 9) langer uitslapen); en de kroegen eerder dicht: 10) meer slaap – ook daar zie ik alleen maar voordelen, mensen.

11. Minder werken voor hetzelfde salaris maakt de weg vrij voor minder werken voor een hoger salaris.

Ik denk dat ik binnenkort eens even met m’n baas ga praten. Jullie ook?

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.