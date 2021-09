Curaçao moet homohuwelijk mogelijk maken, oordeelt rechter

Curaçao moet het homohuwelijk mogelijk maken. Dat heeft de rechter in Willemstad maandag in eerste aanleg bepaald. In het burgerlijk wetboek van het eiland staat dat het huwelijk uitsluitend kan worden gesloten tussen man en vrouw, maar die bepaling is volgens de rechter „in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod”. Er bestaat dan ook „geen rechtvaardiging” om een huwelijk van koppels van gelijk geslacht te weigeren.

De zaak was aangespannen door een lesbisch paar dat woont op het Caribische eiland en de belangengroep Human Rights Foundation (HRF). De twee vrouwen wonen al tien jaar samen en willen dat bezegelen met een huwelijk. Nu is het zo dat stellen van hetzelfde geslacht op Curaçao alleen een samenlevingscontract aangaan en elkaar via een testament aanwijzen als partners. Volgens de landsadvocaat hadden ze daarmee voldoende mogelijkheden om „juridische en financiële consequenties” van een duurzame relatie „afdoende te regelen”.

De rechter ging niet mee in die argumentatie en oordeelde dat er geen basis bestaat om homoseksuele koppels die willen trouwen te weigeren. In het vonnis staat dat de rechter rekening heeft gehouden met wereldwijde en regionale „toegenomen maatschappelijke acceptatie” van stellen van hetzelfde geslacht. Daarbij wees de rechter op Colombia, Brazilië, Argentinië, Mexico en Bonaire als voorbeelden van landen waar het homohuwelijk is toegestaan.