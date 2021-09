Koopkracht stijgt met 2,2 procent, sterkste groei sinds 2016

De koopkracht is ondanks de coronacrisis in 2020 in Nederland gemiddeld gegroeid met 2,2 procent. Dat is de hoogste groei sinds 2016. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De koopkracht steeg het meest voor werknemers, 4,3 procent. Van deze groep ging 70 procent er in 2020 op vooruit. De cao-loonstijging bedroeg 2,9 procent. Dat lijkt opmerkelijk in een jaar waarin veel bedrijven worstelden met de economische gevolgen van de coronacrisis. Een groot deel van de cao-afspraken was echter al voor die tijd gemaakt en gold voor heel 2020.

Overheidssteun

Het overheidsbeleid over 2020 zorgde voor een positief effect op de koopkracht. Dat lag vooral aan „geplande fiscale maatregelen, waaronder verhogingen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, en het invoeren van een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting”. Deze beleidskeuzes droegen bij aan 1 procent van de positieve koopkrachtontwikkeling, zo schat het CBS.

Tegenover de gestegen lonen stond een inflatie van 1,3 procent. Persoonlijke veranderingen, bijvoorbeeld een nieuwe baan, een promotie of juist verlies van werk of omzet, hadden over 2020 een negatief effect op de koopkrachtontwikkeling: een min van 0,3 procent. Deze min kon beperkt gehouden worden door de tijdelijke steunpakketten die door de overheid werden opgetuigd.

De koopkracht van mensen die pensioen ontvingen ging er gemiddeld 1 procent op vooruit. Bij zelfstandigen bedroeg die gemiddeld 1,1 procent, al kampten daar ook veel mensen met gederfde inkomsten. Voor 40 procent van de zelfstandig ondernemers daalde de koopkracht met 2,6 procent of meer, voor een vijfde was dit zelfs meer dan 16 procent.