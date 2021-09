Christo pakt Arc de Triomphe postuum in

Bijna zestig jaar duurde het voordat kunstenaar Christo toestemming kreeg om de Arc de Triomphe in Parijs in te pakken – de eerste schets van dat idee maakte hij al in 1961. Maar de onthulling van het kunstwerk, komend weekend in Parijs, zal Christo niet meer meemaken. De kunstenaar overleed vorig jaar. In Parijs zijn de voorbereidingen voor Christo's postume inpakkunstwerk intussen in volle gang. Naar het idee van Christo & Jeanne-Claude wordt de Parijse boog in 25.000 vierkante meter zilverblauw doek gehuld en omrold door 3 km rood touw. Nadat vorige week eerst de binnenzijde van de triomfboog was bedekt met de gordijnen, rolden dit weekeind de eerste stoffen aan de voorzijde omlaag, begeleid door getrainde alpinisten. Het project is door Christo geheel gefinancierd door de verkoop van schetsen. Hij wilde onafhankelijk zijn, zei Christo vlak voor zijn dood in een interview met NRC . Het kunstwerk is van 18 september tot 3 oktober gratis te bezichtigen.