Besmette embryo’s VUmc mogelijk teruggeplaatst bij zestien vrouwen

Het VUmc in Amsterdam heeft bij zestien vrouwen in een ivf-traject mogelijk een embryo teruggeplaatst dat besmet is met een bacterie. Het gaat om sphingomonas koreensis, die bij mensen met een kwetsbare gezondheid hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Dat bevestigt het ziekenhuis dinsdag. De besmettingen vonden waarschijnlijk vorige week plaats in het laboratorium van het VUmc, dat uitzoekt hoe de bacterie daar terecht kon komen.

Hoe gevaarlijk de bacterie is voor zwangere vrouwen en hun embryo’s, is volgens het ziekenhuis onduidelijk. Een woordvoerder van het VUmc laat weten dat het ziekenhuis onderzoekt hoeveel embryo’s daadwerkelijk besmet zijn. Het ziekenhuis heeft daar naar verwachting maximaal tien dagen vanaf ontdekking van de bacterie voor nodig.

In totaal zijn volgens het ziekenhuis mogelijk 31 embryo’s in aanraking geweest met de bacterie. In zestien gevallen werd het embryo ook daadwerkelijk teruggeplaatst; zeven vrouwen die onder behandeling zijn bij het VUmc en negen vrouwen die in regioziekenhuizen worden behandeld. De embryo’s van de overige vrouwen zijn ingevroren.

Behandelingen opgeschort

Het VUmc heeft alle ivf-gerelateerde behandelingen opgeschort tot duidelijk is waar de besmetting vandaan komt. Afgelopen weekeinde kwamen de besmette embryo’s aan het licht bij een dagelijkse standaardcontrole van de kweekschaaltjes met embryo’s. Daarop worden de zaad- en eicellen bij ivf-behandeling samengebracht.

Christianne de Groot, hoofd verloskunde en gynaecologie van het Amsterdam UMC, zegt namens haar team de mogelijke besmettingen „zeer te betreuren”. De Groot benadrukt ook dat het stilleggen van de andere behandelingen een moeilijke maatregel was die niet lichtvaardig is genomen. Zodra het onderzoek naar de oorsprong van de bacterie is afgerond, verwacht het VUmc de ivf-behandelingen weer te hervatten.