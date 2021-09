BBC: Taliban maakten burgerslachtoffers bij aanval op Pansjhir-vallei

Amerikaanse buitenlandminister: langer blijven had geen verschil gemaakt

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft maandagavond voor het eerst in het Congres gereageerd op de terugtrekking van de VS uit Afghanistan. Tijdens een drie uur durende hoorzitting in de Buitenlandse Zaken-commissie werd Blinken onderworpen aan kritische vragen van met name Republikeinse Congresleden, die het ontslag eisten van Blinken vanwege het chaotische vertrek en de snelle overname van de Taliban, zo melden Amerikaanse media.

Volgens Blinken had het geen verschil gemaakt voor Afghanistan als Amerikaanse troepen langer waren gebleven. „We hebben de juiste beslissing genomen door Amerika’s langste oorlog te beëindigen”, zei hij. In de bijna twintig jaar dat de oorlog in Afghanistan duurde kwamen ruim zesduizend Amerikaanse soldaten om het leven en zeker 100.000 Afghanen. Hij wees erop dat de terugtrekking niet het plan was van de regering van president Biden. „Wij erfden een deadline, niet een plan”, zei hij.

Hoewel het evacueren van Amerikaanse burgers tijdelijk is stilgelegd vanwege mazelenuitbraken op drie verschillende militaire bases, gaan de VS onverminderd door met het ophalen van Amerikanen. Blinken zei dat er nog ongeveer honderd Amerikaanse burgers in Afghanistan zijn die daar weg willen. Daarvoor moet er gecoördineerd worden met de Taliban. In zijn verdediging benadrukte Blinken dat er met de nieuwe machtshebbers overlegd zal moeten worden. „Het is de de facto regering van Afghanistan. Dat zijn gewoon de feiten”, zei hij.