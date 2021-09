Adviesraad: geef kind gespecialiseerde advocaat bij uithuisplaatsing

Een kind moet juridische bijstand krijgen van een gespecialiseerde advocaat wanneer het door de Jeugdbescherming uit huis geplaatst dreigt te worden. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een dinsdag gepubliceerd rapport, dat op verzoek van de overheid werd opgesteld.

Voor ouders is gespecialiseerde juridische bijstand al beschikbaar, maar volgens de RSJ worden de rechten van het kind bij mogelijke uithuisplaatsing nogal eens over het hoofd gezien. De raad noemt uithuisplaatsing een „ingrijpende beslissing van de overheid op het leven van kinderen en ouders”. Daarbij zijn „een gespecialiseerde advocaat en een effectief rechtsmiddel” nodig om kinderen „goed bij te staan in de verdediging van hun rechten”.

Daarnaast signaleert de raad dat een veelvoorkomend probleem bij zaken in de jeugdzorg is dat kinderen en ouders zich door de bevoegde instanties niet gehoord voelen. Dit zou volgens het advies opgelost kunnen worden door „tijdig, onafhankelijk en kwalitatief goed onderzoek”.

De RSJ vindt dat de jeugdbescherming over het algemeen ingrijpend veranderd moet worden. De Rijksoverheid en gemeenten hebben hier al plannen voor liggen, maar volgens de adviesraad ontbreken daarin nog een aantal fundamentele punten. Naast verbetering van de rechtspositie van kinderen moeten bijvoorbeeld ook kinder- en mensenrechten vooropgesteld worden bij het uitwerken van nieuw beleid. De verantwoordelijkheid voor de jeugdbescherming zou uitsluitend bij de Rijksoverheid moeten komen te liggen. Sinds een wetswijziging in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van jeugdzorg.