AD publiceert privécommunicatie kroongetuige Nabil B. na uitspraak rechter

Het AD heeft dinsdag privécommunicatie tussen kroongetuige Nabil B. en zijn naasten gepubliceerd. De rechtbank in Amsterdam besliste maandagavond dat de gesprekken gepubliceerd mochten worden nadat de advocaat van B., Peter Schouten, een kort geding had aangespannen om publicatie te voorkomen.

De gepubliceerde berichten werden verstuurd via de chatdienst WhatsApp. Tussen september 2017 en februari 2018 appte B. met zijn vriendin, een broer, een zus en een mede-gedetineerde. In totaal gaat het om meer dan dertigduizend berichten, het AD heeft er daarvan naar eigen zeggen „een groot deel” ingezien. De berichten zijn verstuurd terwijl B. in hechtenis zat. Dat is opvallend, omdat gedetineerden geen mobiele telefoon in hun bezit mogen hebben.

De gesprekken gaan onder meer over de financiële compensatie die B. van de overheid eist en over het waarborgen van de veiligheid van zijn familie. „Dit gaat de grootste zaak worden qua liquidaties. Mogen we dan ook het maximale eruit halen?”, schrijft de kroongetuige. „Helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent.” En: „Ik zal en ben altijd een boef blijven onthoudt dat [sic].”.

Marengoproces

B. is kroongetuige in het Marengoproces, waarin Ridouan Taghi samen met zestien andere verdachten verantwoordelijk gehouden wordt voor een reeks moorden en pogingen daartoe. Volgens de krant wordt geciteerd uit chatberichten die dinsdag bij het vervolg van de zaak openbaar worden en daarom gewoon gepubliceerd kunnen worden. Schouten stelde dat er in de publicatie zaken zouden staan die „tendentieus, vals en/of onjuist” zijn.

De rechter noemde een publicatieverbod een zwaar middel en benadrukte dat „het belang van de vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt dan het belang van het beschermen van de eer en goede naam van de eisers”. In samenspraak met Schouten werden enkele passages uit het artikel gewijzigd, wat volgens de advocaat bewijst dit het kort geding „geen tijdverspilling was”.