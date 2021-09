‘ABN Amro op zoek naar Europese overnameprooi’

ABN Amro wil weer groeien door een Europese overname en heeft de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs ingeschakeld voor de zoektocht naar een geschikt kandidaat. Volgens Het Financieele Dagblad, dat maandag over het verzoek berichtte, zou ABN op zoek zijn naar een Europese private bank voor vermogende klanten, maar is de zoekopdracht aan de Amerikaanse zakenbank niet slechts daartoe beperkt.

Goldman Sachs zou op commissiebasis werken, wat inhoudt dat er alleen een vergoeding volgt als het daadwerkelijk tot een overname komt. ABN Amro wil niet reageren op het bericht van het FD, zo laat een woordvoerder van de bank desgevraagd weten. Goldman Sachs doet dat evenmin.

Het is geen geheim dat ABN Amro geïnteresseerd is in een overname. Vorig jaar maakte de bank in haar herziene strategie bekend open te staan voor toekomstige overnames, „vooral in private banking”. De bank liet toen ook weten zich te gaan richten op Nederland en Noordwest-Europa, waar het merendeel van de klanten zich bevindt.

ABN Amro, dat ooit de ambitie uitdroeg tot de grootste zakenbanken ter wereld te willen behoren, werd na de financiële crisis en de nationalisatie in 2008 opgesplitst en verkocht. De Nederlandse staat heeft nog altijd een belang van 56,3 procent in ABN Amro. Mochten de adviseurs van Goldman Sachs met een geschikte kandidaat komen, dan heeft het ministerie van Financiën mogelijk ook nog een rol. Als de overname die ABN voor ogen heeft meer dan 5 procent van het eigen vermogen kost, moet demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) of zijn opvolger deze goedkeuren.

Miljarden op de balans

Net als andere banken is ook ABN op zoek naar nieuwe manieren om bankieren rendabeler te maken. Met de lage rentestand valt er aan de particuliere markt van spaarrekeningen weinig te verdienen. De bank heeft bovenop het eigen vermogen nog miljarden op de balans staan – waarvoor nog een doel gevonden moet worden.

Intussen loopt er ook nog een bezuinigingsronde. ABN heeft zich als doel gesteld in 2024 tot 700 miljoen euro op de bedrijfskosten bespaard te hebben, en uit te komen op een kostentotaal van 4,7 miljard euro.