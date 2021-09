Voor het eerst in tien jaar bezoekt Israëlische premier Egypte

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft de Israëlische premier Naftali Bennett maandag ontvangen in de badplaats Sharm el-Sheikh. Dat melden internationale persbureaus. Het is voor het eerst in tien jaar dat een Israëlische regeringsleider Egypte aandoet voor een officieel bezoek: begin 2011 ontmoette toenmalig premier Benjamin Netanyahu de voormalige Egyptische president Hosni Mubarak. Een maand later zou Mubarak afgezet worden na massale protesten in Egypte.

Bennett, leider van de rechtse Yamina-partij, volgde Netanyahu in juni dit jaar op als premier van Israël. De ontmoeting met Al-Sisi is een van de eerste grote staatsbezoeken sinds zijn aantreden. Volgens een woordvoerder van de Egyptische regering zullen de twee regeringsleiders spreken over bilaterale betrekkingen, regionale ontwikkelingen en zal gekeken worden naar hoe de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit hervat kunnen worden.

Egypte speelde eerder dit jaar een belangrijke rol in het bewerkstelligen van een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, nadat elf dagen heftig gevochten werd in en rondom de Gazastrook. Bij de luchtaanvallen door Israël kwamen in Gaza zeker 260 mensen om het leven. In Israël kwamen dertien mensen om. Ondanks het staakt-het-vuren is het geweld tussen Israël en Hamas de afgelopen weken weer opgelaaid.

Dit weekend werden er nog raketten afgevuurd door Hamas, die werden onderschept door het Israëlische afweersysteem. De Israëlische luchtmacht heeft daarop doelen gebombardeerd. Of er slachtoffers bij deze vijandelijkheden zijn gevallen is niet bekend.