Vier maanden voorwaardelijke celstraf voor doodsbedreiging cartoonist Oppenheimer

Een 38-jarige vrouw uit de Zuid-Hollandse gemeente Maassluis is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, met een proeftijd van drie jaar, voor het met de dood bedreigen van cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Ook moet ze hem 1.100 euro schadevergoeding betalen, meldt de regionale krant De Limburger. Oppenheimer publiceerde in 2019 in NRC een spotprent over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en kreeg daarop veel negatieve reacties van Turkse Nederlanders.

Justitie had zestig uur werkstraf, waarvan dertig voorwaardelijk, geëist tegen de vrouw. Zij was niet bij de uitspraak aanwezig. De politierechter in de Limburgse stad Roermond besloot haar een volledig voorwaardelijke straf op te leggen, omdat de zaak zich relatief lang heeft voortgesleept: door capaciteitsproblemen bij justitie heeft het zo’n twee jaar geduurd voor het OM de zaak in behandeling nam. De rechter noemde het volgens De Limburger „jammer” dat er „weinig geld is voor de rechterlijke keten”, waardoor volgens hem relatief veel tijd zat tussen de aangifte en de zitting.

Door Oppenheimer te bedreigen, ging de vrouw volgens de rechtbank een grens over. „Als je het niet met elkaar eens bent, dan kun je in debat gaan. In een democratische rechtsstaat moeten mensen hun mening kunnen uiten zonder bedreigd te worden”, citeert De Limburger de rechter.

Lees hier de tekst die Oppenheimer maandag in de rechtbank uitsprak: Deze blaffende honden bijten – en dat gaat ten koste van mijn vrijheid

Spotprent

Oppenheimer publiceerde de Erdogan-cartoon op 8 oktober 2019 in NRC . Het betrof een cartoon over de Turkse inval in Noord-Syrië, die afbeeldde hoe de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de Turkse president Recep Tayyip Erdogan als wilde hond losliet. Hierop ontving Oppenheimer veel negatieve reacties, waaronder doodsbedreigingen, van Turkse Nederlanders. Een van hen, de maandag veroordeelde vrouw, schreef Oppenheimer in 2019: „Als ik jou tegenkom, ik hoop ergens, dan keel ik je met mijn eigen handen! Met alle liefde zorg ik ervoor dat mensen zoals jij niet nog meer onrust veroorzaken”.

Als je „uitdeelt”, moet je kunnen incasseren, zei Oppenheimer maandag in de rechtszaal. „Ik ben een linkse tyfushond als ik over Forum of de PVV teken, evengoed ben ik een smerige fascist als ik mij kritisch over GroenLinks of de SP uitlaat.” Tegelijkertijd, zo zei hij, weigert hij te leven met doodsbedreigingen als gevolg van zijn cartoons. Oppenheimer wijst naar de samenleving en de politiek, die „niet alleen de verplichting hebben om de bedreiging van het vrije woord te bestraffen, maar ook te voorkomen”.