Rechter bepaalt dat Uber-chauffeurs werknemers zijn

Chauffeurs die in Nederland hun diensten aanbieden via de populaire taxi-app Uber zijn geen zelfstandige ondernemers, maar werknemers. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandagochtend bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. De uitspraak betekent dat Uber de chauffeurs in dienst moet nemen.

In Nederland zijn circa vierduizend mensen werkzaam voor Uber. Zij vallen vanaf nu onder de cao Taxivervoer, die hen meer rechten en ontslagbescherming biedt. „De rechtsverhouding tussen Uber en deze chauffeurs voldoet namelijk aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst”, aldus de kantonrechters. Kort na het vonnis kondigde Uber aan in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Uber-chauffeurs kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op achterstallig loon. Dit omdat zij volgens de rechter al eerder recht hadden om onder het cao Taxivervoer te vallen, waarvoor zij nu dus gecompenseerd mogen worden. Het bedrijf moet een schadevergoeding van 50.000 euro betalen aan FNV.

FNV noemt de uitspraak in een verklaring „een grote overwinning voor de rechten van de chauffeurs”. „Het is ook een signaal naar Den Haag dat dit soort constructies illegaal zijn en dat de wet dus gehandhaafd moet gaan worden”, aldus FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha.

Platformdienst

Het platformbedrijf verloor eerder een soortgelijke zaak in het Verenigd Koninkrijk. Uber stelt zelf dat het enkel een platform biedt waar zelfstandige chauffeurs en klanten met elkaar in contact kunnen treden. Dat klopt niet volgens de vakbond, omdat Uber de diensten tot in de puntjes organiseert. De rechter stelde het FNV hierin in het gelijk.

De rechtszaak is de tweede overwinning van het FNV in korte tijd tegenover een platformdienst. Afgelopen februari bepaalde de rechter in hoger beroep dat fietskoeriers van Deliveroo geen zzp’ers, maar werknemers zijn.