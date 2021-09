Ontketende Medvedev voorkomt in finale US Open historische grandslamzege van Djokovic

Brad Pitt, Maria Sjarapova, Andy Roddick, Ben Stiller, Rod Laver. Een imposante rij beroemdheden zat zondag in het Arthur Ashe Stadion in New York om getuige te zijn van wat Amerikanen zo mooi history in the making noemen. Novak Djokovic zou in de finale van de US Open de Rus Daniil Medvedev verslaan en daarmee de eerste mannelijke tennisser worden sinds Laver in 1969 die een calender slam won: vier grote toernooien in één kalenderjaar.

En dat niet alleen. De Serviër zou in New York ook zijn 21ste grand slam winnen, zo was de verwachting, en daarmee zijn rivalen Roger Federer en Rafael Nadal (elk goed voor twintig) overtreffen. „Het wordt misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit mijn carrière”, zei hij er vooraf over. Djokovic kon de laatste dagen aan weinig anders denken dan aan die ene trofee, die symbool leek te staan voor al zijn sportieve verrichtingen.

Zijn hogere doel, bekende hij dit jaar op Wimbledon, is niet alleen meer grandslamtitels te winnen dan Federer en Nadal, maar ook meer dan Serena Williams (23) en Margaret Court (24). Om dat te bereiken richt hij zich steeds meer op de grote toernooien. Om dáár te pieken moet hij zo min mogelijk energie verspillen.

Daniil Medvedev tijdens de finale tegen Novak Djokovic. Foto Al Bello/AFP

Zijn jacht op records liep zondag een flinke deuk op, tot groot verdriet van Djokovic zelf. De mondiale nummer één moest zijn meerdere erkennen in een ontketende Medvedev: 6-4, 6-4 en 6-4. Na dik twee uur spelen zat de Serviër beteuterd op een stoeltje terwijl Medvedev fist bumps gaf. Zijn benen werkten niet mee, zijn service liep niet, hij maakte veel onnodige fouten. „Mijn spel was ver onder de maat”, zou hij later toegeven.

Even van slag

Medvedev ging goed uit de startblokken en wist Djokovic al in diens eerste servicebeurt te breken. Geconcentreerd en zeer sterk serverend werkte de Rus toe naar de overwinning. Onder moeilijke omstandigheden liet hij zich – en dat is bijzonder knap – niet afleiden. Noch door Djokovic – die in de tweede set uit frustratie een racket kapot sloeg – noch door het publiek, dat steeds meer achter Djokovic ging staan naarmate de partij vorderde.

Lees ook: De jacht op het hoogst haalbare: in één jaar alle grandslamtoernooien

Alleen in de derde set leek Medvedev even van slag, toen hij op 5-2 en matchpoint een dubbele fout sloeg, toen het publiek joelde terwijl hij probeerde te serveren. Djokovic kwam terug tot 5-4, maar Medvedev leek vastberaden de winst niet uit handen te geven. Met goed serveerwerk dwong hij opnieuw twee matchpoints af, waarvan hij het laatste benutte.

De 25-jarige Rus viel „als een dode vis” op zijn zij en stak vermoeid zijn tong uit. Wat hem in 2019 net niet lukte op de US Open en dit jaar net niet lukte op de Australian Open – een grand slam winnen – lukte hem nu wel. Hij is de eerste Rus sinds Marat Safin in 2005 die een van de vier grote toernooien wint.

In de ziel geraakt

Tijdens de prijsuitreiking verexcuseerde hij zich tegenover Djokovic en diens fans die, besefte hij, iets heel anders voor ogen hadden gehad. „Maar voor mij ben jij de grootste tennisser in de geschiedenis”, zei hij tegen Djokovic, die zichtbaar genoot van alle lof en support.

Daniil Medvedev heeft zijn eerste grandslamoverwinning te pakken. Foto Matthew Stockman/AFP

Nog niet zo lang geleden gold Djokovic (34) als een van de meest ongeliefde sterren in het tennis. Iemand die vaker een misstap begaat en zich weinig aantrekt van zijn omgeving. De Serviër heeft zich lang onbegrepen gevoeld. Misschien dat dat verklaart waarom hij tijdens en na de finale grote moeite had zijn emoties te bedwingen. „Deze nederlaag is moeilijk te verwerken, gezien alles wat er op het spel stond”, zei hij. „Maar aan de andere kant heb ik iets gevoeld wat ik nog nooit in mijn leven heb gevoeld hier in New York. Het publiek maakte het heel speciaal. Ik ben de gelukkigste mens op aarde. De emotie en energie die ik van fans kreeg doen niet onder voor het winnen van 21 grand slams. Ik voelde me heel erg bijzonder en de toeschouwers hebben mij in de ziel geraakt. Dit soort momenten koester ik voor altijd.”

Medvedev vertelde dat hij drie jaar getrouwd was met zijn vrouw Daria. Hij kon maar niet bedenken wat voor cadeau hij voor haar moest kopen. Toen hij zich voor de finale had geplaatst besloot hij dat er maar één ding op zat: zijn eerste grandslamtitel winnen. „Met tweeënhalf miljoen dollar aan prijzengeld kun je lekker shoppen”, zei de vrouw die hem de cheque overhandigde.