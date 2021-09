OM bekijkt ‘heftige’ beelden jongeren in SS-uniformen op Urk

Een tiental jongeren is afgelopen zaterdag in SS-uniform door de straten van de gemeente Urk getrokken. Op beelden op sociale media is te zien hoe mensen op straat wegrennen terwijl de als naziofficieren verklede jongeren doen alsof ze hen onder schot nemen. Op een foto houdt iemand in SS-uniform een knielend persoon in gevangenispak met Jodenster op de borst onder schot met een geweer. Het Openbaar Ministerie bevestigt de beelden te hebben gezien en onderzoekt of de jongeren op de beelden zich aan strafbare feiten schuldig hebben gemaakt.

De eigenaar van de bewakingscamera die een deel van de naar buitengekomen beelden vastlegde, bevestigt tegenover de regionale krant De Stentor dat de beelden authentiek zijn en afgelopen zaterdagavond zijn gemaakt. „Op het industrieterrein hadden ze een feestje en ze zijn daarna het oude dorp ingegaan. Het zijn respectloze lui,” aldus de eigenaar. Tegenover Omroep Flevoland laat een kroegeigenaar weten dat de jongeren zich de ‘TV-ploeg’ noemen en na het feest op het industrieterrein verschillende kroegen zijn afgegaan en op straat een rookbom hebben afgestoken.

Tegenover De Stentor noemt een woordvoerder van de gemeente Urk het „heftige beelden” en zegt in overleg te zijn met de politie en het Openbaar Ministerie „om een compleet beeld te krijgen van de situatie”.