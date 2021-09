‘Noord-Korea lanceert kruisraketten tijdens militaire oefening’

Noord-Korea heeft afgelopen weekend kruisraketten afgevuurd bij een militaire oefening. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA, volgens persbureau AP. Het zou zijn gegaan om langeafstandsraketten die 1500 kilometer onderweg waren voordat ze hun doelen raakten. De laatste keer dat er melding werd gemaakt van raketlanceringen door Noord-Korea was in maart van dit jaar.

De timing van de lancering is opmerkelijk; maandag houden onderhandelaars van de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan overleg in Tokio over hoe de gesprekken over de ontmanteling van de wapenprogramma’s van Noord-Korea weer in gang gezet kunnen worden. Eerder deze week hield het Noord-Koreaanse regime al een parade in hoofdstad Pyongyang, al was deze minder militaristisch van aard dan gebruikelijk. Zo werd er zorgpersoneel getoond in antiviruspakken in plaats van raketten en wapentuig.

Dat het wapenprogramma van Noord-Korea enige tijd stillag had volgens experts te maken met de gevolgen van de pandemie in het land. Waarom er nu weer testlanceringen worden uitgevoerd is onduidelijk. De Verenigde Staten en Zuid-Korea maken zich al langer zorgen om de militaire oefeningen van het regime. „Deze activiteit benadrukt de voortdurende focus van Noord-Korea op de ontwikkeling van zijn militaire programma en de bedreigingen voor zijn buren en de internationale gemeenschap”, schrijft het Pentagon in een eerste reactie. Naast deze oefeningen zijn er zorgen om het atoomwapenprogramma van het land.

Zo schreef het IAEA, het atoomagentschap van de Verenigde Naties, eind augustus over toegenomen nucleaire activiteit door Noord-Korea. De belangrijkste kernreactor in het land zou weer in gebruik zijn genomen, ondanks zware sancties die de internationale gemeenschap heeft opgelegd. In een rapport schreef het IAEA dat de reactor waarschijnlijk wordt gebruikt om hoogverrijkt plutonium voor atoomwapens te vervaardigen.