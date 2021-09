Nigeriaanse schoolkinderen twee weken na ontvoering weer vrijgelaten

De ruim zeventig schoolkinderen die op 1 september door een gewapende bende werden ontvoerd van hun school in het Nigeriaanse dorp Kaya, zijn zondag weer vrijgelaten. Dat meldde gouverneur Bello Matawalle van de noordelijke deelstaat Zamfara maandag volgens persbureau AP. De vrijlating kwam volgens de gouverneur tot stand met hulp van enkele van de ontvoerders die berouw hadden van hun daad.

De schoolkinderen werden door hun ontvoerders vrijgelaten in ruil voor de belofte van de autoriteiten om hen het bos waar ze zich hadden verschanst te laten verlaten, zeggen veiligheidsbronnen die spraken met persbureau AFP. Het leger had de ontvoerders daar omsingeld maar zou hen nu dus een vrijgeleide hebben gegeven. Matawalle deed verder geen mededelingen over de onderhandelingen of over de betaling van losgeld.

Kidnapindustrie

In Nigeria is een heuse kidnapindustrie ontstaan, waarin de afgelopen jaren miljoenen dollars aan losgeld aan ontvoerders werd betaald. Uit onderzoek van SB Morgen Intelligence bleek dat tussen 2011 en 2020 tenminste 18 miljoen dollar (15,2 miljoen euro) losgeld is betaald om gegijzelde schoolkinderen vrij te krijgen.

De gijzelnemers lieten daags na de ontvoering twee weken geleden al vijf van de schoolkinderen vrij. Met de vrijlating van de andere scholieren uit Kaya komt de laatste ontvoering in een lange reeks ontvoeringen in het West-Afrikaanse land ten einde. Volgens Unicef vonden er dit jaar in Nigeria tenminste tien schoolontvoeringen plaats, waarbij zeker 1.426 scholieren werden gegijzeld. Zo’n tweehonderd leerlingen worden nog altijd vastgehouden en zestien van de gijzelaars kwamen daarbij om het leven.

