Muziektheater achter de schermen is spannend, maar blijkt akoestisch risicovol

Ooit gehoord van componiste Louise Farrenc (1804-1875)? Ze was een fenomeen in de door mannen gedomineerde Franse muziekwereld van haar tijd. Concertpianiste, pianodocente aan het Parijse conservatorium, componiste.

Als opmaat tot een uitvoering van Farrencs Derde symfonie vroeg regisseur Jorinde Keesmaat enkele vrouwelijke orkestmusici van Phion om een persoonlijk verhaal. Daarop baseerde ze drie scenische ‘stories from within the orchestra’, waarvoor het publiek afdaalt naar de krochten van het Zwolse Theater De Spiegel.

Muziektheater achter de schermen is zeker spannend, maar akoestisch blijkt het risicovol. De uitvoering van Farrencs Blaassextet blijft dof, Joan Towers Fanfare for the Uncommon Woman komt beter tot zijn recht. Tussendoor imiteren de vrouwelijke blazers het gedrag van mannelijke collega’s: komisch, maar de opzet doet gekunsteld aan. Muziek en scène vormen geen geheel.

Boksschool

Fluitiste Rieneke Brink brengt met een strijktrio en mezzosopraan Cora Burggraaf (allen in vooroorlogse huisvrouwenkledij) een wél overtuigende ode aan componiste Henriëtte Bosmans (1895-1952). Vooral Burggraaf maakt indruk met haar interpretatie van twee van Bosmans’ liederen. De leukste scène is die met altvioliste Marieke Wenink. Zij transformeerde voor Mayke Nas’ Cinderella een laad- en losplek in het theater tot een boksschool, waarbij percussionisten boksballen betimmeren in een machtsspel tussen de mannelijke percussionistengroep en de vrouwelijke leider (Wenink).

Na de pauze klinkt Farrencs Derde symfonie, een traditioneel werk zonder grote verrassingen, maar vol geraffineerde modulaties. Jammer dat Phion – voor de gelegenheid allen (m/v) op hoge hakken – onder Manoj Kamps niet helemaal slaagt in een strakke uitvoering. Niettemin: het siert het orkest aandacht te vragen voor componiste Farrenc, wier werk zeker de aandacht verdient.

KLASSIEK Phion. O.l.v. Manoj Kamps. Werken van Louise Farrenc, Henriëtte Bosmans, Mayke Nas en Joan Tower. Regie: Jorinde Keesmaat. Gehoord: 9/9, Theater De Spiegel, Zwolle. Herh: 28/10 Apeldoorn, 29/10 Enschede. Inl: phion.nl ●●●●●