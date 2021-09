Motorclub Companeros moet clubhuis verlaten vanwege banden met Hells Angels

Motorclub Companeros moet zijn clubhuis in Heiloo binnen twee weken verlaten. Dat heeft de kantonrechter in Alkmaar maandag bepaald. Companeros huurde het stuk grond onder zijn clubgebouw van de gemeente Heiloo, maar toen bleek dat Companeros onderdeel is van de verboden motorclub Hells Angels (HAMC) stopte de gemeente de huur en moest Companeros er weg.

Companeros maakte bezwaar tegen de sluiting van het clubhuis omdat het zegt geen onderdeel te zijn van de Hells Angels. De afkorting HAMC, die bovenop het dak van het clubhuis is geschreven, staat volgens Companeros voor Heiloose Auto en Motor Club. De rechter vindt wel dat Companeros onderdeel is van de Hells Angels en oordeelt dat de gemeente Companeros terecht heeft weggestuurd. In 2019 zei toenmalig burgermeester Hans Romeyn dat de openbare orde in Heiloo ernstig werd geschonden door de aanwezigheid van de Hells Angels.

Companeros wilde dat als het zijn onderkomen moest verlaten een vergoeding van 400.000 euro voor de waarde van het gebouw. De rechtbank heeft besloten dat de gemeente deze vergoeding niet hoeft te betalen, omdat Companeros zich had kunnen realiseren dat de gemeente Heiloo de huur van de grond kon opzeggen.