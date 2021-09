‘Mister Lingo’ François Boulangé (67) overleden

Televisiepresentator François Boulangé is maandagochtend op 67-jarige leeftijd overleden. Dat hebben ingewijden bevestigd aan RTL Boulevard en de NOS. Boulangé leed al enige tijd aan kanker.

Boulangé begon zijn carrière achter de schermen van de spelshow Lingo, voordat hij in 1992 Robert ten Brink opvolgde als presentator van het programma. Van 1992 tot en met 2000 presenteerde hij meer dan tweeduizend Lingo-afleveringen, waardoor hij de bijnaam ‘Mister Lingo’ kreeg. In juli 2000, toen Lingo van de VARA verhuisde naar de TROS, stopte hij ermee.

Boulangé verscheen na zijn tijd bij Lingo weinig op televisie. In de zomer van 2007 zat hij in de jury van de Lingo Bingo Show en in 2009 was hij te zien in Het Sinterklaasjournaal. Als redacteur bedacht Boulangé tussen 1988 en 2002 spelletjes voor het TROS-programma Triviant. Ook was hij regisseur van de programma’s Boggle en De Connaisseur. In de zomer van 2016 deed hij nog mee aan de populaire kennisquiz De Slimste Mens. Hij eindigde als vierde.