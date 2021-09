Lil Nas X wint MTV Video Award voor gay-ode ‘Montero’

De MTV Video Music Awards leveren altijd wel een goed spektakel op, maar zondagavond was het extra feest voor de lhbti-gemeenschap. In New York won rapper Lil Nas X de prijs voor beste video van het jaar voor zijn clip ‘Montero (Call me by your name)’, waarin homoseksualiteit gevierd en homofobie beschimpt worden. Hij won ook de prijzen voor beste regie en beste visuele effecten, wat die avond gevierd werd met een energieke, roze dansshow.

De in april uitgebrachte videoclip maakte de tongen los in de Verenigde Staten - en ver daarbuiten. In de video is te zien hoe de openlijk homoseksuele Lil Nas X in de Hof van Eden gezoend wordt door de slang, een verwijzing naar de duivel. Hij reist vervolgens via een danspaal naar de hel, waar hij Satan een lapdance geeft om hem erna te vermoorden en zijn horens en vleugels af te pakken.

Bij het uitkomen werd het succes van de videoclip (inmiddels 346,9 miljoen keer bekeken) gezien als een grote overwinning voor de lhbti-gemeenschap, die openlijk de eigen seksualiteit kon vieren. En dat nog wel in een genre als hiphop, dat geregeld kampt met homofobe uitlatingen. Onder conservatieve christenen in de VS werd de muziekvideo hard bekritiseerd, ook omdat het flink wat christelijke en Bijbelse symboliek op de hak neemt. De terugkerende regel ‘Call me by your Name’ verwijst naar de gelijknamige film uit 2017 over een homoseksuele liefde op het Italiaanse platteland.

De winnende clip:



Industry Baby

In New York kwamen Lil Nas X en zijn danstroepen met een fanfare op het podium in volledig roze outfits, op een podiumconstructie die een gevangenis moest voorstellen. Daar werd ‘Industry Baby’ opgevoerd, waarvoor ook Jack Harlow een couplet zong in latex-gevangenispak. Lil Nas X werd snel ‘beroofd’ van zijn shirt, waarna hij nog enkel in roze joggingbroek zijn show deed. Tegenover een uitzinnig publiek eindigt de rapper met een kleine groep dansers in roze glitterslips, waarbij wordt afgesloten met wat regels uit ‘Montero (Call me by your name)’.

Bekijk hier het optreden:



Bij het optreden werd ook een impliciete sneer uitgedeeld aan de niet bij de ceremonie aanwezige rapper DaBaby, die vorige maand in het nieuws kwam voor homofobe uitspraken over hiv en AIDS in de lhbti-gemeenschap. Lil Nas X nodigde Mardrequis Harris van de Southern AIDS Coalition uit om het podium te betreden met een gevangenispak met cijfer 433.816, het aantal mensen dat in de zuidelijke VS leven met hiv.

Justin Bieber, die in zeven categorieën genomineerd was, won zondag de prijzen voor artiest van het jaar en beste popvideo. Olivia Rodrigo sleepte de prijs voor beste nieuwe artiest, song van het jaar en push performance van het jaar. Andere winnaars waren onder meer Billie Eilish, Foo Fighters, Bruno Mars en BTS.