Neem een voorbeeld aan Duitsland en open de disco’s voor wie beschermd is tegen corona

Op twee wilde weekenden na zijn de dansvloeren van discotheken nu al anderhalf jaar de stilste plekken van het land. De ‘discogolf’ aan coronabesmettingen van juli maakt dat nachtclubs nu helemaal achteraan in de rij staan, en alleen kunnen hopen dat ze vanaf 1 november misschien weer open kunnen.Mogelijk kan dat wél eerder met het Duitse model: alleen toegang voor wie gevaccineerd is óf corona al heeft gehad. Want dan is niemand op de dansvloer onbeschermd. Voor deze optie moeten we open staan.

Jan Paternotte en Romke de Jong zijn Tweede Kamerlid voor D66

In juni was Nederland één van de eerste landen in Europa die het nachtleven weer opengooide, met toegangstesten. Het werd een drama. In twee weken tijd ging Nederland van vijfhonderd coronabesmettingen per dag naar meer dan 10.000: een vertwintigvoudiging.

Evenementen werden geannuleerd en de horeca moest weer om twaalf uur dicht. In no time kleurde Nederland donkerrood op de Europese kaart en moesten toeristen capriolen uithalen om te reizen naar onze buurlanden. Het probleem lag deels in slechte handhaving bij de deur, deels bij ‘Dansen met Jansen’ en een te lange geldigheid van de tests.

Maar belangrijker: er waren simpelweg te weinig jonge mensen gevaccineerd die je in het nachtleven vindt. Zo kon het gebeuren dat volgens de GGD bij discotheek Aspen Valley in Enschede door één enkele virusdrager tweehonderd anderen besmet raakten. Een superspreader op steroïden. Zo’n snelle verspreiding zagen we niet bij festivals die vooral in de buitenlucht plaatsvonden. Daar blijft het virus immers niet in de lucht rondhangen en happen mensen niet met hoge concentraties elkaars adem binnen.

Discodeuren

Het gevolg is dat de nachtclubs nu nog langer moeten wachten dan alle andere onderdelen van de maatschappij. Geen groep ondernemers heeft al zo’n lange tijd weinig perspectief om klanten toe te laten. Zelfs als de anderhalve meter eraf is, blijven de discodeuren nog dicht. Bij onze buurlanden is dat een ander verhaal. In veel Duitse steden kan je wél een nachtclub binnenstappen, mits je tenminste ‘geimpft’ (gevaccineerd) of ‘genesen’ bent. Twee G’s, dus. Een testuitslag volstaat hier niet. Het principe is dat iedereen die binnenloopt antistoffen tegen het coronavirus heeft, of dat nou is door vaccinatie of doordat je corona gehad hebt. Dat onderscheidt deze plekken van locatie waar je ook ‘getestet’ naar binnen kunt: 3G. In Hamburg kunnen uitbaters er zelf voor kiezen 2G in te zetten. Als ze alleen mensen die beschermd zijn binnenlaten, dan hoeven ze niet al om 23 uur dicht en mogen meer mensen naar binnen.

De Duitse keuze is niet onlogisch. Wie getest is vormt meestal geen risico voor anderen, maar waterdicht is het niet. En belangrijker: wie alleen getest is, is op geen enkele manier zélf beschermd tegen corona. In de ziekenhuizen is het overgrote deel van de patiënten niet gevaccineerd. De prik beschermt in hoge mate tegen een corona-infectie, en voor 95 procent tegen een ziekenhuisopname.

Aangezien de Nederlandse discopiek liet zien dat in een matig geventileerde discotheek één iemand vele anderen kan besmetten, helpt het enorm als die mensen – mochten ze daar besmet raken – niet erg ziek worden en zo bijdragen aan overbelasting van de ziekenhuizen. Dat laatste is immers precies waar het OMT en zorgverleners deze herfst weer voor vrezen. Daar tegenover staat de enorme behoefte bij jongeren om weer gewoon uit te kunnen gaan en te kunnen dansen, al dan niet met Jansen.

Geen muurbloempjes

Laten we deze optie serieus bekijken. Als op 1 oktober in België nachtclubs ook weer – met coronapas – open gaan zou voor Nederland gelden dat hier het licht veel eerder uitgaat dan bij de buren. Veel Nederlanders zullen dan daar gaan stappen, tot verdriet van Nederlandse DJ’s, artiesten en clubeigenaren die nog langer alleen de stilte om zich heen horen.

Laat het OMT aangeven of met ‘2G’ de nachtclubs wél eerder open kunnen, en de discotheken vervolgens zélf laten beslissen of ze daar gebruik van willen maken. Want wie beschermd is tegen corona kán veilig dansen, zonder bij te dragen aan de druk op de zorg. We hoeven deze mensen niet nog de hele herfst tot muurbloempje te maken.