Horecasector boos om nieuwe regels: 'Het gaat ons meer geld kosten'

De horecasector reageert boos op de uitgelekte kabinetsplannen voor de horeca. Ja, de anderhalvemetermaatregel wordt per 25 september mogelijk afgeschaft, waardoor horecazaken ongelimiteerd gasten mogen ontvangen. Maar daar staat tegenover dat een coronatoegangsbewijs verplicht wordt én er voor nachthoreca niets zal veranderen: die blijven nog steeds van 00.00 tot 06.00 uur gesloten. „Terwijl voor bijna heel Nederland alle regels komen te vervallen, krijgt de horeca te maken met extra controlemaatregelen”, reageerde branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland op Twitter. Of de nieuwe maatregelen daadwerkelijk ingaan, moet dinsdagavond blijken tijdens de persconferentie van het kabinet.

De voorzitter van die vereniging, Dick Beljaarts, liet maandag aan De Telegraaf weten dat hij signalen ontving dat er „duizenden ondernemers zijn die niet gaan handhaven”, noch op de QR-codes noch op de openingstijden.

„Het voelt alsof er zoveel afstand is tussen wat de overheid bedenkt en welke impact deze nieuwe maatregelen in de praktijk hebben”, zegt Kelly Vincent, directeur van Weelde, een terrein aan de rand van Rotterdam met daarop verschillende horecazaken, waar normaal gesproken ook ruimte is voor feesten met dj’s. „We bewegen al anderhalf jaar continu mee met de veranderende regels. En nog steeds is er geen perspectief. Op een gegeven moment breekt die onzekerheid je op. Je verliest het vertrouwen in de overheid.”

‘Moet iets tegenover staan’

Als er extra regels komen, en bovendien per 1 oktober de overheidssteun aan horeca stopt, moet daar wel iets tegenover staan, vindt Vincent. „Dan zouden we eigenlijk weer normaal moeten kunnen exploiteren - tussen twaalf en twee ‘s nachts draaien we normaal gesproken de meeste omzet. Nu gaat het ons juist meer geld kosten: extra personeel inhuren voor het handhaven van de regels.”

Edwin Degen uit Zoetermeer, eigenaar van het aldaar gevestigde feestcafé Spetters en restaurant The Old Pal, is „boos en teleurgesteld”. Hij kan nu al voorspellen wat de gevolgen zijn van de nieuwe regels voor zijn zaken: discussie aan de deur met gasten, bezoekers die wegblijven omdat ze geen zin hebben zich te laten testen om even een biertje te drinken. En hoe gaat hij de controle in de praktijk uitvoeren? Moet hij het terras afsluiten? Personeelsleden aanwijzen als controleur?

Ook Abdul Shokur Golbaz, eigenaar van sushirestaurant Soho Den Bosch, is teleurgesteld. Moest hij al noodgedwongen de formule van zijn Brabantse restaurant omgooien om kosten te besparen – van een arbeidsintensieve all you can eat-formule naar à la carte, komt er ook nog eens een nieuwe regel bij. „In de horeca is een groot tekort aan personeel. De afgelopen maanden heb ik al duizenden euro’s uitgegeven aan het werven van nieuwe werknemers, bijvoorbeeld met advertenties. Nu zou ik ook een portier moeten aannemen om aan de deur te controleren.”

Erik Verschragen van de Groningse gaykroeg Uit de kast noemt de kabinetsplannen „waardeloos”. De QR-codes, dat gaat nog wel lukken in zijn kleine café. Toch had hij gehoopt dat hij ’s nachts weer open mocht – voor de pandemie ging hij door tot in de vroege uurtjes. „Mijn piektijd qua omzet is na elf uur ’s avonds.” Sinds de pandemie verloor hij gemiddeld 70 procent van zijn normale maandelijkse omzet, hij moest al noodgedwongen zijn auto verkopen voor extra inkomsten. Toch peinst hij er niet over om zijn zaak te sluiten. „Het is toch een beetje mijn baby.”