‘Gebrekkig uitzetbeleid EU bevordert migratie juist’

Het migratiebeleid van de Europese Unie laat te wensen over. Volgens een maandag gepubliceerd rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) wordt „niet doelmatig” samengewerkt met landen buiten de EU om te bewerkstelligen dat illegale migranten kunnen terugkeren. Ook onderling werken EU-landen onvoldoende samen om te zorgen dat uitzetovereenkomsten worden nageleefd.

Door de hiaten in het migratiebeleid ontstaat een averechts effect, zegt Leo Brincat van de Europese Rekenkamer. „Het huidige terugkeersysteem van de EU kampt met inefficiënties die leiden tot het tegenovergestelde van het beoogde effect: aanmoediging in plaats van ontmoediging van illegale migratie”, zegt hij. Volgens Brincat is een goed werkend uitzetbeleid „een essentieel onderdeel van een integraal migratiebeleid”: als illegale migranten niet worden uitgezet, trekt dat nieuwe migranten aan die geen recht hebben op bescherming.

Weinig uitzettingen

Ieder jaar moeten circa 500.000 migranten de Europese Unie verlaten omdat zij er zonder verblijfsvergunning of visum verblijven. Minder dan een op de vijf uitgeprocedeerde asielzoekers keert daadwerkelijk terug naar zijn of haar land van herkomst. Dat zou mede komen door moeizame samenwerking met deze landen, waarmee de EU vaak wel uitzetovereenkomsten heeft gesloten. Zulke regelingen zijn echter vaak juridisch niet bindend en de EU stimuleert partnerlanden onvoldoende om hun verplichtingen na te komen, aldus de ERK.

Binnen de EU is het beleid rondom de terugkeer van migranten ook verschillend. Dat komt volgens de Rekenkamer enerzijds doordat de EU niet altijd „met één stem” spreekt als het overlegt met landen buiten de unie en doordat sommige EU-landen hun eigen bilaterale verdragen hebben met die landen. Een van de aanbevelingen van de Rekenkamer is dan ook dat de EU-lidstaten hun standpunten meer op elkaar afstemmen.