Farmaceut herstelt maar langzaam van corona

De farmaceutische industrie mag dan één van de ‘winnaars’ zijn van de coronacrisis, niet alle bedrijven in de branche profiteerden. Kijk maar naar Fagron, een bedrijf dat ziekenhuizen en apothekers grondstoffen en medicatie op maat levert. Zo bereidt Fagron doseringen van medicijnen die afwijken van de standaarddoses in reeds beschikbare pillen. Fagrons belangrijkste afzetmarken zijn Europa, en dan vooral Nederland en België, Noord-en Latijns-Amerika.

Met het wegvallen van niet aan Covid gerelateerde zorg verdween ook een groot deel van de vraag naar medicijnen en grondstoffen van Fagron. Hoewel het bedrijf nog wel positieve resultaten kon laten zien, was het een grote tegenvaller voor met name de Europese tak. Daar reageerde de koers op: het aandeel zakte van 23 euro in februari 2020 naar 17 euro euro eind maart.

Nu de vaccinatiegraad stijgt en het aantal Covid-19-patiënten in ziekenhuizen daalt, is de verwachting dat omzet- en winstherstel voor Fagron in zicht is. Maar de cijfers over de eerste helft van 2021 vielen tegen. En de verwachtingen slaan ook nog niet neer in een stijgende beurskoers. Het aandeel Fagron staat, na wat schommelingen in de voorbije anderhalf jaar, nog steeds op 17 euro.

„We dachten dat het herstel van Fagron sneller zou komen”, zegt analist Eric Wilmer van ABN Amro-Oddo BHF. Dat valt uit te leggen. Fagrons herstel hangt in de eerste plaats af van wanneer uitgestelde zorg op gang komt. In de tweede plaats heeft het bedrijf, en dat klinkt wat cru, er baat bij dat mensen weer ‘normaal’ ziek worden. Dat gebeurt sneller als ze weer in de trein zitten, op kantoor werken en evenementen bezoeken.

„Nederland en andere Europese landen hebben langer dan verwacht te maken gehad met lockdowns”, zegt Wilmer. Hij heeft zijn hoop nu gevestigd op het derde kwartaal.

Jonge concurrenten

Een andere factor die van invloed zou zijn op de prestaties van Fagron is de oprukkende concurrentie. Zo zouden uitgerekend voormalig werknemers die nu in dienst zijn van de jonge concurrenten Ace (Zeewolde) en Ceban (Breda) het bedrijf het vuur na aan de schenen leggen.

Dat is een smeuïg verhaal, zij het dat Fagron ontkent dat het van die concurrentie last heeft. Reden voor Christophe Beghin, analist bij zakenbank Kempen, om dit nader te onderzoeken. Fagron is een grote partij in de markt, zegt hij, en nieuwkomers hebben logischerwijs tijd nodig voordat ze een geduchte concurrent zijn. Het zal dus echt wel even duren voordat een eventueel effect waarneembaar is in de cijfers van Fagron, stelt Beghin. Ook spelen nu veel andere factoren. „Pas als de impact van Covid is uitgewerkt en de marktomstandigheden genormaliseerd zijn, zullen we kunnen zien wat de concurrentie effectief voorstelt.”

Beghin is niet negatief over Fagron, wel voorzichtig. Ja, het is een sterk bedrijf in een aantrekkelijke markt met hoge marges. Ja, het heeft slimme acquisities gedaan. En ja, in het licht van de verwachte prestaties is het aandeel nu relatief goedkoop. Maar, zegt Beghin ook, het is belangrijk meer duidelijkheid te krijgen over de concurrentie om in te schatten hoe realistisch de verwachte omzetstijging is.

Tijdens de pandemie is Fagron in de Verenigde Staten in grotere mate medicijnen gaan produceren die de grote farmaceutische bedrijven tijdelijk niet konden leveren. „Dat is niet alleen een uitbreiding van het portfolio, het heeft er ook voor gezorgd dat het bedrijf bij veel nieuwe partijen is geïntroduceerd, met een versnelde groei van het klantenbestand tot gevolg”, zegt Wilmer.

In dat opzicht heeft Fagron dus toch profijt gehad van de coronacrisis.