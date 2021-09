‘Facebook-regels gelden niet voor zes miljoen prominente gebruikers’

Bijna zes miljoen Facebook-gebruikers, voornamelijk politici, tv-persoonlijkheden, voetballers en andere bekende mensen, hebben de afgelopen tijd zonder gevolgen de regels van het sociale medium kunnen overtreden. Dat blijkt uit onderzoek van The Wall Street Journal. Deze prominente gebruikers konden dat doen via het zogeheten XCheck-systeem, dat juist was gecreëerd om berichten van deze gebruikers beter te beoordelen.

In eerste instantie werd het systeem in het leven geroepen omdat de beoordelingen van posts door externe medewerkers of kunstmatige intelligentie niet vlekkeloos verliepen. Om slechte PR voor Facebook te voorkomen, werden belangrijke gebruikers als de Amerikaanse oud-president Donald Trump en voetballer Neymar in het XCheck-systeem gezet, zodat hun posts op een aparte Facebook-afdeling beoordeeld konden worden. Van die beoordelingen kwam echter weinig terecht, achterhaalde The Wall Street Journal.

Een voorbeeld is een bericht van Neymar, die door een vrouw werd beschuldigd van verkrachting. Hij plaatste vervolgens een schermafbeelding van zijn WhatsApp-gesprekken met deze vrouw op Facebook, terwijl daar onder andere naaktfoto’s op te zien waren. Normaal gesproken zou dergelijk materiaal verwijderd worden, maar omdat Neymar in het XCheck-systeem zat, kon dat niet en zagen 56 miljoen gebruikers het bericht.

‘Een schending van vertrouwen’

Facebook-woordvoerder Any Stone schrijft op Twitter dat het onderzoek van The Wall Street Journal gebaseerd is op „verouderde” informatie. „Uiteindelijk staat in dit verhaal de analyse van Facebook zelf centraal dat we het programma moeten verbeteren. We weten dat onze handhaving niet perfect is en dat er afwegingen zijn tussen snelheid en nauwkeurigheid”, aldus Stone. Intern liet het systeem al eerder een hoop stof opwaaien, zo blijkt uit memo’s in handen van The Wall Street Journal.

In die memo’s staat onder meer dat het systeem „een schending van vertrouwen” behelst en „niet publiekelijk verdedigbaar” is. In een interne evaluatie van het systeem staat: „We doen eigenlijk niet wat we publiekelijk zeggen dat we doen. In tegenstelling tot de rest van onze gemeenschap, kunnen deze mensen onze normen schenden zonder enige gevolgen.” Het is niet voor het eerst dat blijkt dat Facebook kampt met problemen met het modereren van berichten. In 2020 trokken honderden adverteerders zich terug van het platform omdat er te weinig gedaan zou worden aan het verspreiden van haatdragende berichten en misinformatie over het coronavirus.